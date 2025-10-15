https://ria.ru/20251015/minenergo-2048416732.html
Россия зимой побьет пик летнего энергопотребления, считает Цивилев
Россия зимой побьет пик летнего энергопотребления, считает Цивилев - РИА Новости, 15.10.2025
Россия зимой побьет пик летнего энергопотребления, считает Цивилев
Минэнерго РФ предполагает, что предстоящей зимой пик энергопотребления в стране побьет летний рекорд, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:48:00+03:00
2025-10-15T15:48:00+03:00
2025-10-15T15:48:00+03:00
экономика
россия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98490/02/984900247_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7c4fc514d1117421b5b0bc626d552d10.jpg
https://ria.ru/20251015/rossija-2048394776.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98490/02/984900247_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_7c3cb1bad014479b990915c2c3a1c365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Российская энергетическая неделя — 2025
Россия зимой побьет пик летнего энергопотребления, считает Цивилев
Цивилев заявил, что в России этой зимой ожидается новый рекорд энергопотребления