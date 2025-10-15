Рейтинг@Mail.ru
Россия зимой побьет пик летнего энергопотребления, считает Цивилев - РИА Новости, 15.10.2025
15:48 15.10.2025
Россия зимой побьет пик летнего энергопотребления, считает Цивилев
Россия зимой побьет пик летнего энергопотребления, считает Цивилев - РИА Новости, 15.10.2025
Россия зимой побьет пик летнего энергопотребления, считает Цивилев
Минэнерго РФ предполагает, что предстоящей зимой пик энергопотребления в стране побьет летний рекорд, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. РИА Новости, 15.10.2025
россия
экономика, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Российская энергетическая неделя — 2025
Россия зимой побьет пик летнего энергопотребления, считает Цивилев

Цивилев заявил, что в России этой зимой ожидается новый рекорд энергопотребления

Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ предполагает, что предстоящей зимой пик энергопотребления в стране побьет летний рекорд, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.
«
"Каждый полгода бьем исторический максимум по электрической энергии. В прошлом году осенне-зимний период был максимум (относительно - ред.) предыдущего лета. Этим летом мы побили зиму. И мы сейчас предполагаем, что этой зимой мы побьем лето", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Российской энергетической недели.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россия готова участвовать в строительстве новых электростанций в Венгрии
Вчера, 14:34
 
ЭкономикаРоссияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Российская энергетическая неделя — 2025
 
 
