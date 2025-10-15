Потребность в иностранных работниках в России сохранится до 2030 года

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию сохранится до 2030 года, что обусловлено потребностью в иностранных работниках, говорится в Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, подписанной президентом Владимиром Путиным.