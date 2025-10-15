Рейтинг@Mail.ru
Потребность в иностранных работниках в России сохранится до 2030 года - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/migranty-2048499075.html
Потребность в иностранных работниках в России сохранится до 2030 года
Потребность в иностранных работниках в России сохранится до 2030 года - РИА Новости, 15.10.2025
Потребность в иностранных работниках в России сохранится до 2030 года
Рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию сохранится до 2030 года, что обусловлено потребностью в иностранных работниках, говорится в Концепции... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T22:58:00+03:00
2025-10-15T22:58:00+03:00
общество
россия
владимир путин
миграционная политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774362657_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9356ac5033b5f0c66adde37525b4cde3.jpg
https://ria.ru/20251015/putin-2048497099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774362657_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_aa554b328658db12925789ff7cf9d740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, миграционная политика
Общество, Россия, Владимир Путин, миграционная политика
Потребность в иностранных работниках в России сохранится до 2030 года

Концепция миграционной политики: рост числа мигрантов в РФ сохранится до 2030 г

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители многофункционального миграционного центра в Москве
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в медиабанк
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию сохранится до 2030 года, что обусловлено потребностью в иностранных работниках, говорится в Концепции государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, подписанной президентом Владимиром Путиным.
«
"В то же время фиксируется рост численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, в том числе из государств, с которыми у Российской Федерации установлен визовый режим въезда. В перспективе до 2030 года данная тенденция будет сохраняться, обусловливая необходимость удовлетворения потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года
Вчера, 22:42
 
ОбществоРоссияВладимир Путинмиграционная политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала