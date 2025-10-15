https://ria.ru/20251015/mid-2048385128.html
Захарова призвала Токио вернуться к собственным национальным проблемам
Властям Японии следует прекратить копировать западные русофобские кампании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
токио
япония
россия
мария захарова
токио
япония
россия
в мире, токио, япония, россия, мария захарова
