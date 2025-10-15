Захарова решительно осудила выдворение русскоязычных жителей из Латвии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия решительно осуждает варварские действия Латвии, выдворяющей своих русскоязычных жителей под предлогом "незнания языка", это является нацизмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"МИД России внимательно отслеживает ситуации вокруг... очередного витка неприкрытого нацизма, бесчеловечных решений властей Латвии выдворить из страны наших соотечественников, которые не подтвердили знание латышского языка... Мы его решительно осуждаем", - сказала она в ходе брифинга.
Она отметила, что Россия будет использовать все инструменты для защиты соотечественников от действий Латвии. "Мы будем задействовать весь арсенал, имеющихся в нашем распоряжении инструментов, для того привлекать чтобы привлекать внимание к этой проблеме и на международных профильных площадках", - указала Захарова.
Выдворенному из Латвии пенсионеру вручили паспорт гражданина России
14 октября, 20:39