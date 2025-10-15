Рейтинг@Mail.ru
Захарова решительно осудила выдворение русскоязычных жителей из Латвии - РИА Новости, 15.10.2025
13:50 15.10.2025
Захарова решительно осудила выдворение русскоязычных жителей из Латвии
Захарова решительно осудила выдворение русскоязычных жителей из Латвии
Россия решительно осуждает варварские действия Латвии, выдворяющей своих русскоязычных жителей под предлогом "незнания языка", это является нацизмом, заявила... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:50:00+03:00
2025-10-15T13:50:00+03:00
Захарова решительно осудила выдворение русскоязычных жителей из Латвии

Захарова назвала выдворение русскоязычных жителей из Латвии нацизмом

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия решительно осуждает варварские действия Латвии, выдворяющей своих русскоязычных жителей под предлогом "незнания языка", это является нацизмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"МИД России внимательно отслеживает ситуации вокруг... очередного витка неприкрытого нацизма, бесчеловечных решений властей Латвии выдворить из страны наших соотечественников, которые не подтвердили знание латышского языка... Мы его решительно осуждаем", - сказала она в ходе брифинга.
Она отметила, что Россия будет использовать все инструменты для защиты соотечественников от действий Латвии. "Мы будем задействовать весь арсенал, имеющихся в нашем распоряжении инструментов, для того привлекать чтобы привлекать внимание к этой проблеме и на международных профильных площадках", - указала Захарова.
Заголовок открываемого материала