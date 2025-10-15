Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на Мадагаскар - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 15.10.2025 (обновлено: 12:21 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/mid-2048357780.html
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на Мадагаскар
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на Мадагаскар - РИА Новости, 15.10.2025
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на Мадагаскар
Москва с обеспокоенностью следит за развитием ситуации на Мадагаскаре, призывает все стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:08:00+03:00
2025-10-15T12:21:00+03:00
мадагаскар
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048233150_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e353ee258b5354420934d0eb0f8c07b4.jpg
https://ria.ru/20251014/madagaskar-2048246865.html
мадагаскар
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048233150_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70166fbd0007ced4573dbcc280f3eac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мадагаскар, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Мадагаскар, Москва, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на Мадагаскар

МИД посоветовал россиянам не ездить на Мадагаскар из-за политической ситуации

© AP Photo / Brian IngangaЛюди приветствуют военных в Антананариву
Люди приветствуют военных в Антананариву - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Brian Inganga
Люди приветствуют военных в Антананариву
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Москва с обеспокоенностью следит за развитием ситуации на Мадагаскаре, призывает все стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы с обеспокоенностью следим за развитием ситуации на Мадагаскаре... Считаем, что события на Мадагаскаре являются внутренним делом этой страны, призываем к сдержанности, к недопущению кровопролития, при этом исходим из того, что возвращение на путь демократического развития будет реализовано в возможные короткие сроки", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова настоятельно порекомендовала российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, а уже находящимся на острове россиянам избегать мест массового скопления людей.
Полковник Майкл Рандрианирина - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Рандрианирина заявил, что будет во главе Мадагаскара два года
14 октября, 18:46
 
МадагаскарМоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала