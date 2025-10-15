https://ria.ru/20251015/mid-2048357780.html
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на Мадагаскар
Москва с обеспокоенностью следит за развитием ситуации на Мадагаскаре, призывает все стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 15.10.2025
