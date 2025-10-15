https://ria.ru/20251015/mid-2048357682.html
МИД надеется на полное соблюдение договоренностей по Газе
Россия ожидает, что договоренности достигнутые между палестинским движением ХАМАС и Израилем будут соблюдаться, Москва со своей стороны готова вносить вклад в... РИА Новости, 15.10.2025
