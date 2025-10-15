Рейтинг@Mail.ru
МИД надеется на полное соблюдение договоренностей по Газе - РИА Новости, 15.10.2025
12:07 15.10.2025 (обновлено: 12:23 15.10.2025)
МИД надеется на полное соблюдение договоренностей по Газе
МИД надеется на полное соблюдение договоренностей по Газе - РИА Новости, 15.10.2025
МИД надеется на полное соблюдение договоренностей по Газе
Россия ожидает, что договоренности достигнутые между палестинским движением ХАМАС и Израилем будут соблюдаться, Москва со своей стороны готова вносить вклад в...
2025-10-15T12:07:00+03:00
2025-10-15T12:23:00+03:00
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
израиль
в мире
хамас
мария захарова
москва
россия
израиль
москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), израиль, в мире, хамас, мария захарова
Москва, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Израиль, В мире, ХАМАС, Мария Захарова
МИД надеется на полное соблюдение договоренностей по Газе

МИД надеется на соблюдение договоренностей между Израилем и ХАМАС

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия ожидает, что договоренности достигнутые между палестинским движением ХАМАС и Израилем будут соблюдаться, Москва со своей стороны готова вносить вклад в долгосрочное урегулирование конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы надеемся, что достигнутые при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договоренности будут строго и в полном объеме соблюдаться", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что в частности, это касается и беспрепятственных поставок гумпомощи всем нуждающимся, и создания условий для возвращения перемещенных из Газы лиц, и восстановление анклава.
"Мы намерены и далее тесно координировать усилия с партнерами, прежде всего в регионе, и вносить любой вклад в коллективные меры, которые будут направлены на долгосрочную стабилизацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и на Ближнем Востоке в целом", - добавила Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
14 октября, 08:00
 
