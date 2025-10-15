На Западе отсутствует воля к миру, заявили в МИД

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Поддержка главой евродипломатии Каи Каллас возможной передачи Украине Tomahawk является свидетельством отсутствия воли к миру на Западе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Всё это служит ещё одним убедительным свидетельством отсутствия политической воли к миру на Западе, о чём они так любят рассуждать. Про политическую волю к миру киевского режима и говорить не приходится. Сознательно затягивая конфликт, они преследуют свои узкокорыстные цели, стремятся не допустить краха созданного ими миропорядка и нанести максимальный ущерб нашей стране, не задумываясь о неизбежных последствиях, в том числе и для себя", - сказала она в ходе брифинга.
В ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что применение Tomahawk без прямого участия американских военных невозможно, отметив, что это будет означать качественно новый этап эскалации между Россией и Соединенными Штатами.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.