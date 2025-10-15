МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия все еще стремится восстановить диалог, несмотря на агрессивные действия со стороны Европы, обратил внимание член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Мы (Европа — Прим. ред.) официально стали главным спонсором прокси-войны против России на Украине. Владимир Зеленский <…> атакует электростанции и другие объекты на территории России оружием, предоставленным Европой. Это делает нас непосредственно вовлеченными в эту войну, и вскоре, возможно, последует ответ", — написал он.
Политик подчеркнул, что, несмотря на "невразумительное поведение" западных лидеров, Москва все еще надеется восстановить диалог с Европейским союзом, что является настоящим проявлением цивилизованности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.