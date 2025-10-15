Рейтинг@Mail.ru
"Последует ответ". В Европе отметили важную деталь в планах против России - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 15.10.2025 (обновлено: 23:42 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/mema-2048494087.html
"Последует ответ". В Европе отметили важную деталь в планах против России
"Последует ответ". В Европе отметили важную деталь в планах против России - РИА Новости, 15.10.2025
"Последует ответ". В Европе отметили важную деталь в планах против России
Россия все еще стремится восстановить диалог, несмотря на агрессивные действия со стороны Европы, обратил внимание член финской национально-консервативной... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T21:55:00+03:00
2025-10-15T23:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102724/81/1027248145_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_260532422dedff786dd82c2eed582b91.jpg
https://ria.ru/20251015/merkuris-2048472825.html
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048409593.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102724/81/1027248145_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_801d7756adc526cdc442f8f810b0ceb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, сергей лавров, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
"Последует ответ". В Европе отметили важную деталь в планах против России

Мема: Россия хочет наладить диалог, несмотря на агрессивность ЕС

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия все еще стремится восстановить диалог, несмотря на агрессивные действия со стороны Европы, обратил внимание член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Мы (Европа — Прим. ред.) официально стали главным спонсором прокси-войны против России на Украине. Владимир Зеленский <…> атакует электростанции и другие объекты на территории России оружием, предоставленным Европой. Это делает нас непосредственно вовлеченными в эту войну, и вскоре, возможно, последует ответ", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Крах в Донбассе". На Западе резко высказались о ситуации в зоне СВО
Вчера, 19:38
Политик подчеркнул, что, несмотря на "невразумительное поведение" западных лидеров, Москва все еще надеется восстановить диалог с Европейским союзом, что является настоящим проявлением цивилизованности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Солдаты российской армии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Только не мы". В США сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала