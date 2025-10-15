Рейтинг@Mail.ru
10:03 15.10.2025
Медведчук заявил, что выборы не изменят ситуацию на Украине
виктор медведчук, валерий залужный, дональд трамп, оппозиционная платформа - за жизнь
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Проведение выборов на Украине не изменит ситуацию, нужна полная капитуляция киевского режима, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"(Владимира) Зеленского могут сменить силовик, представляющий Великобританию (экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный – ред.) или США (глава ГУР минобороны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) – ред.), а политику подминают под себя военные. Таким образом, война будет продолжаться до бесконечности, а простому народу ни мира, ни нормальной жизни. Украина как была полигоном, так и останется, а простой народ будет жить в концлагере. Никаких изменений выборы в Украине не дадут", - написал Медведчук в своей авторской статье на сайте ".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
По его словам, процессы государственной, правовой и политической деградации на Украине зашли слишком далеко. И именно это привело к конфликту. "Прежде чем надеяться на выборы, которые не могут изменить ситуацию в стране, украинцам важно понять и осознать, что необходима капитуляция преступного режима Зеленского, искоренение неонацизма во всех его проявлениях, полное разоружение бандитских формирований, отмена пещерного антироссийского законодательства, реабилитация незаконно репрессируемых, а уже потом, через волеизъявление украинского народа, в том числе тех, кто вынужденно покинул страну, решать его судьбу", - добавил Медведчук.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Медведчук назвал условие для проведения выборов на Украине
5 марта, 09:40
 
