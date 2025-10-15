https://ria.ru/20251015/max-2048382158.html
Аудитория MAX превысила 45 миллионов человек
Число пользователей MAX превысило 45 миллионов, сообщили в пресс-службе платформы. РИА Новости, 15.10.2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Более 45 миллионов человек зарегистрировались в MAX
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Число пользователей MAX превысило 45 миллионов, сообщили в пресс-службе платформы.
"Средний суточный охват в октябре вырос до 18,2 миллиона пользователей. Рекордные показатели были зафиксированы 7 и 10 октября, когда суточный охват превысил 21 миллион человек", — сказали в компании.
С момента запуска мессенджера:
- пользователи отправили более трех миллиардов текстовых и более 20 миллионов видеосообщений;
- совершили более 700 миллионов звонков;
- число чатов увеличилось до 6,5 миллиона;
- каналов — до 11 тысяч.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google
Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".