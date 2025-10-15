Рейтинг@Mail.ru
14:01 15.10.2025 (обновлено: 15:26 15.10.2025)
технологии, мессенджер max, россия, общество
Технологии, Мессенджер Max, Россия, Общество
Аудитория MAX превысила 45 миллионов человек

Более 45 миллионов человек зарегистрировались в MAX

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Число пользователей MAX превысило 45 миллионов, сообщили в пресс-службе платформы.
"Средний суточный охват в октябре вырос до 18,2 миллиона пользователей. Рекордные показатели были зафиксированы 7 и 10 октября, когда суточный охват превысил 21 миллион человек", — сказали в компании.
С момента запуска мессенджера:
  • пользователи отправили более трех миллиардов текстовых и более 20 миллионов видеосообщений;
  • совершили более 700 миллионов звонков;
  • число чатов увеличилось до 6,5 миллиона;
  • каналов — до 11 тысяч.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе МAX будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
