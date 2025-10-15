Рейтинг@Mail.ru
Мир будет лучше, если Макрон уйдет из политики, заявил Володин - РИА Новости, 15.10.2025
14:52 15.10.2025
Мир будет лучше, если Макрон уйдет из политики, заявил Володин
Мир будет лучше, если Макрон уйдет из политики, заявил Володин
Мир будет лучше, если президент Франции Эммануэль Макрон и "ему подобные" уйдут из политики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:52:00+03:00
2025-10-15T14:52:00+03:00
в мире
франция
россия
япония
вячеслав володин
эммануэль макрон
антон силуанов
госдума рф
франция
россия
япония
в мире, франция, россия, япония, вячеслав володин, эммануэль макрон, антон силуанов, госдума рф
В мире, Франция, Россия, Япония, Вячеслав Володин, Эммануэль Макрон, Антон Силуанов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Мир будет лучше, если Макрон уйдет из политики, заявил Володин

Володин: мир будет лучше, если Макрон и ему подобные уйдут из политики

Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мир будет лучше, если президент Франции Эммануэль Макрон и "ему подобные" уйдут из политики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Уважаемые коллеги, еще раз хочу подчеркнуть – мы с вами, несмотря на все вызовы, сейчас в открытом режиме работаем, обсуждаем. Интернет, мировая паутина, доносят это все до ушей и взглядов Макрона и ему подобных. Поэтому давайте так работать, чтобы все то, что они увидят, привело быстрее к их кончине, бегству и уходу из политики, потому что мир будет лучше, если они уйдут. А это можно сделать только через повышение эффективности, в том числе бюджетного рубля", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Макрон не понимает положения дел в отношении России, заявил Песков
31 мая, 14:28
По его словам, глава Минфина Антон Силуанов – человек скромный, и он не говорит о повышении эффективного бюджетного рубля. "Но, на самом деле, правильно было бы и Минфин поддержать с точки зрения повышения эффективности бюджетного рубля. Это дополнительная возможность, так же как мы вчера обсуждали с вами повышение производительности труда в экономике. Это ключевая тема, поэтому спасибо тем, кто ее поднял", - добавил председатель ГД.
Володин подчеркнул, что, рассматривая вопросы о бюджете, нужно становиться сильнее, и Госдума делает это публично, все фракции высказывают свою точку зрения. "Но, коллеги, должны понимать, дьявол – в деталях. Если мы говорим с вами о снижениях, то надо говорить и о другой стороне. Да, у нас с вами темпы роста снижаются, но и снижается инфляция. А снижение инфляции – это сохранение зарплат. Это их реальный рост. Это снижение цен, это вторая сторона. А они смотрят только на одну сторону, потому что ждут нашей погибели. Не получится. Наша экономика крепнет", - сказал он.
Кроме того, председатель Госдумы рассказал о долговых обязательствах стран, отметив, что, несмотря на санкции и СВО, долговые обязательства России составляют 17,7%, а у Японии - более 260%, у США - 129%, а у Канады - 113%, что является показателем состояния экономики и бюджета.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Европа не будет прежней". Макрон отказался от "сакрального"
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияРоссияЯпонияВячеслав ВолодинЭммануэль МакронАнтон СилуановГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала