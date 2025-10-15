Мир будет лучше, если Макрон уйдет из политики, заявил Володин

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мир будет лучше, если президент Франции Эммануэль Макрон и "ему подобные" уйдут из политики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Уважаемые коллеги, еще раз хочу подчеркнуть – мы с вами, несмотря на все вызовы, сейчас в открытом режиме работаем, обсуждаем. Интернет, мировая паутина, доносят это все до ушей и взглядов Макрона и ему подобных. Поэтому давайте так работать, чтобы все то, что они увидят, привело быстрее к их кончине, бегству и уходу из политики, потому что мир будет лучше, если они уйдут. А это можно сделать только через повышение эффективности, в том числе бюджетного рубля", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, глава Минфина Антон Силуанов – человек скромный, и он не говорит о повышении эффективного бюджетного рубля. "Но, на самом деле, правильно было бы и Минфин поддержать с точки зрения повышения эффективности бюджетного рубля. Это дополнительная возможность, так же как мы вчера обсуждали с вами повышение производительности труда в экономике. Это ключевая тема, поэтому спасибо тем, кто ее поднял", - добавил председатель ГД.
Володин подчеркнул, что, рассматривая вопросы о бюджете, нужно становиться сильнее, и Госдума делает это публично, все фракции высказывают свою точку зрения. "Но, коллеги, должны понимать, дьявол – в деталях. Если мы говорим с вами о снижениях, то надо говорить и о другой стороне. Да, у нас с вами темпы роста снижаются, но и снижается инфляция. А снижение инфляции – это сохранение зарплат. Это их реальный рост. Это снижение цен, это вторая сторона. А они смотрят только на одну сторону, потому что ждут нашей погибели. Не получится. Наша экономика крепнет", - сказал он.