МИД России ответил на слова Макрона о высокой цене отказа от переговоров

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от продолжения переговоров по украинскому урегулированию - очередная попытка навязать РФ требования киевского режима и его кураторов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.