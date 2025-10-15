Рейтинг@Mail.ru
12:36 15.10.2025 (обновлено: 12:51 15.10.2025)
МИД России ответил на слова Макрона о высокой цене отказа от переговоров
МИД России ответил на слова Макрона о высокой цене отказа от переговоров
в мире, россия, киев
В мире, Россия, Киев
МИД России ответил на слова Макрона о высокой цене отказа от переговоров

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от продолжения переговоров по украинскому урегулированию - очередная попытка навязать РФ требования киевского режима и его кураторов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это очередная попытка, причем исполненная в грубой манере, навязать России требования киевского режима и его кураторов", - сказала она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами после встречи с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Макрон сделал дерзкое заявление о России
13 октября, 10:06
 
В миреРоссияКиев
 
 
