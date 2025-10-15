Рэперу Macan грозит лишение свободы за неявку в военкомат

«

"За уклонение от призыва в армию Косолапов может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы"), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, а также в виде лишения свободы на срок до двух лет", - рассказал Хаминский.