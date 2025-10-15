Рейтинг@Mail.ru
Рэперу Macan грозит лишение свободы за неявку в военкомат
12:32 15.10.2025
Рэперу Macan грозит лишение свободы за неявку в военкомат
общество, москва, московская область (подмосковье), россия, александр хаминский
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Хаминский
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Рэперу Macan (Андрею Косолапову), если он не придет в военкомат, может грозить наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, а также в виде лишения свободы на срок до двух лет, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Macan должен был прийти в военкомат в среду. При этом рэпер не пришел в этот день в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве. Как передавало РИА Новости, журналисты с утра ждали артиста около сборного пункта, однако Macan так и не появился.
«
"За уклонение от призыва в армию Косолапов может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы"), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, а также в виде лишения свободы на срок до двух лет", - рассказал Хаминский.
Macan 6 октября опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что пойдёт служить в армии.
Певец Macan (Андрей Косолапов) - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Рэпер Macan отправится на срочную службу
6 октября, 20:19
 
Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
