11:22 15.10.2025 (обновлено: 11:27 15.10.2025)
Рэпер Macan не пришел в военкомат в Москве
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости.
2025
москва, общество
Москва, Общество
© Фото : MACAN/TelegramРэпер Macan
© Фото : MACAN/Telegram
Рэпер Macan. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости.
С утра среды журналисты ждали появления артиста около сборного пункта, однако он так и не появился.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что музыкант должен явиться в военкомат в среду.
Шестого октября Macan опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что пойдет служить в армии.
Певец Macan (Андрей Косолапов)
Рэпер Macan отправится на срочную службу
6 октября, 20:19
 
МоскваОбщество
 
 
