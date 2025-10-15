https://ria.ru/20251015/macan-2048344104.html
Рэпер Macan не пришел в военкомат в Москве
Рэпер Macan не пришел в военкомат в Москве - РИА Новости, 15.10.2025
Рэпер Macan не пришел в военкомат в Москве
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости.
С утра среды журналисты ждали появления артиста около сборного пункта, однако он так и не появился.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что музыкант должен явиться в военкомат в среду.
Шестого октября Macan опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что пойдет служить в армии.