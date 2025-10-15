Рэпер Macan не пришел в военкомат в Москве

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости.

С утра среды журналисты ждали появления артиста около сборного пункта, однако он так и не появился.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что музыкант должен явиться в военкомат в среду.