Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин: на демографии экономить не будем - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
16:32 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/lyulin-2048432840.html
Спикер нижегородского парламента Люлин: на демографии экономить не будем
Спикер нижегородского парламента Люлин: на демографии экономить не будем - РИА Новости, 15.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: на демографии экономить не будем
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что бюджет региона на 2026 год останется социально направленным. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:32:00+03:00
2025-10-15T16:32:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023967653_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_d261eaddb62275b7dfbef411094f63c4.jpg
https://ria.ru/20251015/golosovanie-2048358465.html
https://ria.ru/20251014/molodezh-2048152533.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023967653_59:0:1196:853_1920x0_80_0_0_0ed8628b5562ec0c37cba34c5aa00caf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Глеб Никитин
Спикер нижегородского парламента Люлин: на демографии экономить не будем

Люлин: бюджет Нижегородской области на 2026 год останется социально направленным

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что бюджет региона на 2026 год останется социально направленным.
Депутаты нижегородского законодательного собрания обсудили проект бюджета вместе с губернатором и министрами на "нулевых чтениях" - неформальной встрече перед внесением в парламент проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.
Голосование - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Народное голосование стартовало на нижегородском проекте "Вам решать!"
Вчера, 12:11
"Бюджет Нижегородской области на 2026 год не будет простым, но останется социальным. Регион выполнит все свои обязательства – перед семьями с детьми, участниками СВО и членами их семей. Сохраним финансирование нашего главного демографического проекта – "Основной родительский доход". Будет продолжена модернизация электротранспорта, строительство станций метро, ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде", - написал Люлин у своем Telegram-канале.
Он отметил, что жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка "заморозила" потребительский спрос. "От этого страдают нижегородские автопром, металлургия, химия, строительство. В то же время растут такие отрасли, как ИТ, нефтепереработка, наука. Сокращаются поступления налога на прибыль, но одновременно увеличиваются доходы граждан, и бюджет получает дополнительные доходы от НДФЛ", - написал Люлин.
Он привел в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, заявившего, что экономика региона сейчас находится "на грани нулевого роста".
"Эта тревожная экономическая реальность, которую мы все должны учитывать. Депутаты заявили, что готовы вместе с правительством работать как одна команда, оптимизируя налоговую нагрузку, своими законодательными решениями мобилизуя внутренние резервы. Экономика развивается циклично: мы помним кризисы 2008, 2014 годов, из каждого регион выходил окрепшим. Уверен, справимся и с этими трудностями, чтобы вернуться к росту", - подчеркнул спикер регионального парламента.
Молодежный нормотворческий конгресс - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о пользе инициатив молодежи
14 октября, 12:47
 
Нижегородская областьНижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Глеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала