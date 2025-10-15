https://ria.ru/20251015/lyulin-2048432840.html
Спикер нижегородского парламента Люлин: на демографии экономить не будем
Спикер нижегородского парламента Люлин: на демографии экономить не будем - РИА Новости, 15.10.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин: на демографии экономить не будем
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что бюджет региона на 2026 год останется социально направленным. РИА Новости, 15.10.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что бюджет региона на 2026 год останется социально направленным.
Депутаты нижегородского законодательного собрания обсудили проект бюджета вместе с губернатором и министрами на "нулевых чтениях" - неформальной встрече перед внесением в парламент проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.
"Бюджет Нижегородской области на 2026 год не будет простым, но останется социальным. Регион выполнит все свои обязательства – перед семьями с детьми, участниками СВО и членами их семей. Сохраним финансирование нашего главного демографического проекта – "Основной родительский доход". Будет продолжена модернизация электротранспорта, строительство станций метро, ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде", - написал Люлин у своем Telegram-канале.
Он отметил, что жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка "заморозила" потребительский спрос. "От этого страдают нижегородские автопром, металлургия, химия, строительство. В то же время растут такие отрасли, как ИТ, нефтепереработка, наука. Сокращаются поступления налога на прибыль, но одновременно увеличиваются доходы граждан, и бюджет получает дополнительные доходы от НДФЛ", - написал Люлин.
Он привел в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, заявившего, что экономика региона сейчас находится "на грани нулевого роста".
"Эта тревожная экономическая реальность, которую мы все должны учитывать. Депутаты заявили, что готовы вместе с правительством работать как одна команда, оптимизируя налоговую нагрузку, своими законодательными решениями мобилизуя внутренние резервы. Экономика развивается циклично: мы помним кризисы 2008, 2014 годов, из каждого регион выходил окрепшим. Уверен, справимся и с этими трудностями, чтобы вернуться к росту", - подчеркнул спикер регионального парламента.