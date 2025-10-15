Спикер нижегородского парламента Люлин: на демографии экономить не будем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что бюджет региона на 2026 год останется социально направленным.

Депутаты нижегородского законодательного собрания обсудили проект бюджета вместе с губернатором и министрами на "нулевых чтениях" - неформальной встрече перед внесением в парламент проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

"Бюджет Нижегородской области на 2026 год не будет простым, но останется социальным. Регион выполнит все свои обязательства – перед семьями с детьми, участниками СВО и членами их семей. Сохраним финансирование нашего главного демографического проекта – "Основной родительский доход". Будет продолжена модернизация электротранспорта, строительство станций метро, ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде", - написал Люлин у своем Telegram-канале.

Он отметил, что жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка "заморозила" потребительский спрос. "От этого страдают нижегородские автопром, металлургия, химия, строительство. В то же время растут такие отрасли, как ИТ, нефтепереработка, наука. Сокращаются поступления налога на прибыль, но одновременно увеличиваются доходы граждан, и бюджет получает дополнительные доходы от НДФЛ", - написал Люлин.

Он привел в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, заявившего, что экономика региона сейчас находится "на грани нулевого роста".