Рейтинг@Mail.ru
Британия запретила импорт нефтепродуктов из российской нефти - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 15.10.2025 (обновлено: 17:06 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/london-2048443064.html
Британия запретила импорт нефтепродуктов из российской нефти
Британия запретила импорт нефтепродуктов из российской нефти - РИА Новости, 15.10.2025
Британия запретила импорт нефтепродуктов из российской нефти
Лондон вводит запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения, заявили в среду в британском МИД. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T17:05:00+03:00
2025-10-15T17:06:00+03:00
в мире
россия
лондон
великобритания
лукойл
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_220:325:3283:2048_1920x0_80_0_0_4dd8eee2087852aa215bd7937dd9c8c2.jpg
https://ria.ru/20251014/rossiya-2047964576.html
https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018043098.html
россия
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лондон, великобритания, лукойл, роснефть
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, ЛУКОЙЛ, Роснефть
Британия запретила импорт нефтепродуктов из российской нефти

Лондон запретил ввоз нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости. Лондон вводит запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения, заявили в среду в британском МИД.
В понедельник Великобритания ввела санкции против пяти лиц, 35 организаций и 51 судна в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина. Под санкции попали, в частности, нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть", а также российская Национальная система платежных карт (НСПК),
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ограбление России сотрет Евросоюз в труху
14 октября, 08:00
«

"Великобритания объявляет запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из сырой нефти российского происхождения", - говорится в сообщении МИД.

В МИД заявили, что санкции направлены на российскую нефтяную отрасль. В список внесен ряд российских компаний и банков, девять китайских компаний и четыре компании из ОАЭ. Под ограничения попали четыре нефтяных терминала в Китае, китайский терминал СПГ в Бэйхае и индо-российская нефтеперерабатывающая и трейдинговая компания Nayara Energy Limited.
Также санкции введены против 51 судна под флагами РФ, Панамы, Габона и других стран, которые якобы перевозят российскую нефть. Среди судов - восемь специализированных танкеров для перевозки сжиженного газа.
Среди пяти попавших под санкции лиц - граждане РФ, Сингапура и Новой Зеландии, которые, как утверждают британские власти, "способствовали дестабилизации Украины".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с незаконным санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Британия ввела санкции против 18 судов, якобы связанных с Россией
20 мая, 13:26
 
В миреРоссияЛондонВеликобританияЛУКОЙЛРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала