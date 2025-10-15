https://ria.ru/20251015/lnr-2048332123.html
В сгоревшем доме в ЛНР нашли останки женщины, возможно, застреленной ВСУ
Следственные действия по делу об останках женщины, обнаруженных под Северодонецком
Останки женщины - предположительно, жертвы ВСУ - обнаружили в доме поселка Вороново под Северодонецком в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
Пенсионерку, вероятно, застрелили, а ее дом подожгли, рассказали агентству в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.
ВОРОНОВО (ЛНР), 15 окт - РИА Новости. Останки женщины, предположительно, застреленной ВСУ, обнаружили в сгоревшем доме поселка Вороново под Северодонецком в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости с места поисковых работ.
Ранее команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти летом 2024 года начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка
. Офицеры СК России
с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей в рамках расследуемого в Главном следственном управлении СК России уголовного дела.
"В 2022 году здесь (в поселке Вороново – ред.) шли ожесточенные бои, сегодня нас сюда привела заявка родственников женщины, которая погибла в 2022 году, мы думали, что от украинского обстрела. Силами межведомственной рабочей группы мы провели обследование домостроения и обнаружили обгоревшие останки женщины, которая в момент обстрела находилась дома и, к большому сожалению, погибла. Помимо самих останков была обнаружена гильза, поэтому мы допускаем вероятность того, что женщина была застрелена ВСУ
при отступлении", - рассказал РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР
Даниил Стяжкин.
По словам родственницы погибшей женщины, украинские солдаты при отступлении настаивали на выезде всех жителей поселка на подконтрольную Киеву
территорию, но женщина отказалась уезжать.
"Ей сказали выйти на остановку с вещами, там украинские машины стояли, она пришла и спряталась, не захотела выезжать. Наверное, у них была агрессия на тех, кто остался. Человек же при пожаре пытается куда-то выйти, ползёт... Мы когда начали искать (останки – ред.) и когда сказали, что на диване… Наверное она здесь сидела, зашли, если не уезжаешь бабулечка, давай мы тебя уже приберём отсюда", - прокомментировала РИА Новости родственница погибшей Светлана.
Дело расследуется Главным следственным управлением СК России.