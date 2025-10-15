В сгоревшем доме в ЛНР нашли останки женщины, возможно, застреленной ВСУ

"Ей сказали выйти на остановку с вещами, там украинские машины стояли, она пришла и спряталась, не захотела выезжать. Наверное, у них была агрессия на тех, кто остался. Человек же при пожаре пытается куда-то выйти, ползёт... Мы когда начали искать (останки – ред.) и когда сказали, что на диване… Наверное она здесь сидела, зашли, если не уезжаешь бабулечка, давай мы тебя уже приберём отсюда", - прокомментировала РИА Новости родственница погибшей Светлана.