Лавров рассказал о работе по налаживанию отношений с сирийскими властями - РИА Новости, 15.10.2025
19:46 15.10.2025
Лавров рассказал о работе по налаживанию отношений с сирийскими властями
Лавров рассказал о работе по налаживанию отношений с сирийскими властями - РИА Новости, 15.10.2025
Лавров рассказал о работе по налаживанию отношений с сирийскими властями
Министерство иностранных дел России провело огромную работу по налаживанию сотрудничества с новыми властями Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.10.2025
Лавров рассказал о работе по налаживанию отношений с сирийскими властями

Лавров назвал огромной работу МИД РФ по налаживанию отношений с властями Сирии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел России провело огромную работу по налаживанию сотрудничества с новыми властями Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Огромная работа", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, какая работа по линии МИД была проведена для налаживания сотрудничества с новыми властями Сирии.
Россия обеспокоена происходящим в Сирии, заявил Лавров
11 марта, 14:19
© 2025 МИА «Россия сегодня»
