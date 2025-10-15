https://ria.ru/20251015/lavrov-2048474924.html
Лавров рассказал о работе по налаживанию отношений с сирийскими властями
Лавров рассказал о работе по налаживанию отношений с сирийскими властями - РИА Новости, 15.10.2025
Лавров рассказал о работе по налаживанию отношений с сирийскими властями
Министерство иностранных дел России провело огромную работу по налаживанию сотрудничества с новыми властями Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T19:46:00+03:00
2025-10-15T19:46:00+03:00
2025-10-15T19:46:00+03:00
в мире
россия
сирия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004316027.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, сергей лавров
В мире, Россия, Сирия, Сергей Лавров
Лавров рассказал о работе по налаживанию отношений с сирийскими властями
Лавров назвал огромной работу МИД РФ по налаживанию отношений с властями Сирии