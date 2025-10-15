Россия ждет реакции США на итоги переговоров на Аляске, заявил Лавров

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия все еще ожидает конкретной реакции американской стороны на итоги переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как отметил министр, на Аляску Путин привез ответ на предложения, которые за пару недель до этого доставил в Москву спецпосланник Трампа Стив Уиткофф . По словам Лаврова, привезенная Уиткоффом концепция отражает понимание первопричин конфликта на Украине и нацелена на их устранение.

"Собственно говоря, он (Путин - ред.) объяснил, как, приняв эту концепцию, ее можно воплотить в жизнь. Президент США Дональд Трамп сказал, что должен посоветоваться в Вашингтоне . Мы ждем реакции", - добавил Лавров.

Глава российского МИД отметил, что команда Трампа — единственные представителя западного лагеря, которые не только говорят о первопричинах украинского конфликта, но и пытаются их понять, "внедриться в суть". Сам саммит на Аляске Лавров назвал "беседой, нацеленной на то, чтобы понять друг друга".

В то же время министр обратил внимание, что на Трампа давят союзники по блоку НАТО , которые даже не скрывают, что хотят его "сбить с пути истинного".

"Они пытаются воспользоваться тем, что Дональд Трамп по характеру хочет как можно быстрее достигать решений. Они всячески это решение пытаются затягивать, пытаются убедить его, что это не Владимир Зеленский Европой "дурака валяют", а президент России Владимир Путин не хочет мира", - подчеркнул Лавров.

Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.