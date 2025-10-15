Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет реакции США на итоги переговоров на Аляске, заявил Лавров
18:51 15.10.2025 (обновлено: 19:30 15.10.2025)
Россия ждет реакции США на итоги переговоров на Аляске, заявил Лавров
Россия все еще ожидает конкретной реакции американской стороны на итоги переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
россия
аляска
украина
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
нато
россия
аляска
украина
в мире, россия, аляска, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Аляска, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Лавров назвал саммит России и США на Аляске возможностью понять друг друга

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия все еще ожидает конкретной реакции американской стороны на итоги переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас администрация Дональда Трампа понимает необходимость вникать в первопричины (конфликта на Украине - ред.) и старается это делать. По-прежнему ожидаем конкретной реакции на итоги переговоров на Аляске. Мы им верны", - заявил Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Лавров призвал не увязывать заявления Трампа по Tomahawk и саммит на Аляске
Вчера, 18:21
Как отметил министр, на Аляску Путин привез ответ на предложения, которые за пару недель до этого доставил в Москву спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. По словам Лаврова, привезенная Уиткоффом концепция отражает понимание первопричин конфликта на Украине и нацелена на их устранение.
"Собственно говоря, он (Путин - ред.) объяснил, как, приняв эту концепцию, ее можно воплотить в жизнь. Президент США Дональд Трамп сказал, что должен посоветоваться в Вашингтоне. Мы ждем реакции", - добавил Лавров.
Глава российского МИД отметил, что команда Трампа — единственные представителя западного лагеря, которые не только говорят о первопричинах украинского конфликта, но и пытаются их понять, "внедриться в суть". Сам саммит на Аляске Лавров назвал "беседой, нацеленной на то, чтобы понять друг друга".
В то же время министр обратил внимание, что на Трампа давят союзники по блоку НАТО, которые даже не скрывают, что хотят его "сбить с пути истинного".
"Они пытаются воспользоваться тем, что Дональд Трамп по характеру хочет как можно быстрее достигать решений. Они всячески это решение пытаются затягивать, пытаются убедить его, что это не Владимир Зеленский с Европой "дурака валяют", а президент России Владимир Путин не хочет мира", - подчеркнул Лавров.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
В Кремле рассказали, как продвинуть договоренности Путина и Трампа
12 октября, 13:00
 
