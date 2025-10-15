Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, заявил Лавров - РИА Новости, 15.10.2025
18:34 15.10.2025
Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, заявил Лавров
Россия не будет ни с кем объединяться против кого бы то ни было, тем более против Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
в мире, россия, китай, сша, сергей лавров
В мире, Россия, Китай, США, Сергей Лавров
Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, заявил Лавров

Лавров: РФ не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китая

Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия не будет ни с кем объединяться против кого бы то ни было, тем более против Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Так министр ответил на вопрос, насколько вероятно, что при проведении трехсторонних консультаций в формате РФ - США - КНР по стратегической стабильности, на котором настаивает долгое время Вашингтон, РФ и США могут объединиться против Китая.
"У нас с Китаем есть прочная договорно-правовая база, которая предельно четко показывает наши отношения, нацеленные на то, чтобы поддерживать друг друга, содействовать друг другу в укреплении экономики, обороноспособности и укреплении позиций на международной арене", - добавил Лавров.
Лавров: Россия запросила у США комментарий о передаче разведданных Украине
Вчера, 18:14
 
В миреРоссияКитайСШАСергей Лавров
 
 
