Лавров прокомментировал высказывания политиков из стран НАТО

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант", что политики стран НАТО "активно хорохорятся".
Глава МИД напомнил о высказывании экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, пригрозившего ударами НАТО по Калининграду и Севастополю в случае нападения России на Польшу.
"Ребята очень активно хорохорятся", - прокомментировал Лавров
Министр также назвал великим "стратегом" генсека НАТО Марка Рютте, заявившего, что Китай якобы заставит своего "младшего партнёра" – Россию – пойти против НАТО.
"То есть, чтобы отвлечь внимание от того, что, подразумевается, Китай затеял "там", а мы "здесь". И таких высказываний огромное количество", — отметил министр.
Он также процитировал главу евродипломатии Каю Каллас, которая, по словам министра, удивилась тому, что Россия и Китай выиграли Вторую мировую войну. В связи с этим Лавров отметил, что все больше людей забывают в историю и поэтому верят в подобные заявления Каллас.
"Это говорит глава евродипломатии! А вы спрашиваете, есть ли шанс у дипломатии?" - заключил Лавров.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.