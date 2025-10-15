"То есть, чтобы отвлечь внимание от того, что, подразумевается, Китай затеял "там", а мы "здесь". И таких высказываний огромное количество", — отметил министр.

"Это говорит глава евродипломатии! А вы спрашиваете, есть ли шанс у дипломатии?" - заключил Лавров.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.