Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал высказывания политиков из стран НАТО - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 15.10.2025 (обновлено: 00:12 16.10.2025)
https://ria.ru/20251015/lavrov-2048460639.html
Лавров прокомментировал высказывания политиков из стран НАТО
Лавров прокомментировал высказывания политиков из стран НАТО - РИА Новости, 16.10.2025
Лавров прокомментировал высказывания политиков из стран НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант", что политики стран НАТО "активно хорохорятся". РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-15T18:30:00+03:00
2025-10-16T00:12:00+03:00
в мире
россия
китай
европа
сергей лавров
бен ходжес
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
https://ria.ru/20250905/kosachev-2039992412.html
https://ria.ru/20250624/nato-2025042420.html
россия
китай
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, европа, сергей лавров, бен ходжес, марк рютте, нато
В мире, Россия, Китай, Европа, Сергей Лавров, Бен Ходжес, Марк Рютте, НАТО
Лавров прокомментировал высказывания политиков из стран НАТО

Лавров прокомментировал провокационные высказывания политиков из стран НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант", что политики стран НАТО "активно хорохорятся".
Глава МИД напомнил о высказывании экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, пригрозившего ударами НАТО по Калининграду и Севастополю в случае нападения России на Польшу.
"Ребята очень активно хорохорятся", - прокомментировал Лавров
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Совфеде назвали первопричину конфликта на Украине
5 сентября, 13:54
Министр также назвал великим "стратегом" генсека НАТО Марка Рютте, заявившего, что Китай якобы заставит своего "младшего партнёра" – Россию – пойти против НАТО.
«

"То есть, чтобы отвлечь внимание от того, что, подразумевается, Китай затеял "там", а мы "здесь". И таких высказываний огромное количество", — отметил министр.

Он также процитировал главу евродипломатии Каю Каллас, которая, по словам министра, удивилась тому, что Россия и Китай выиграли Вторую мировую войну. В связи с этим Лавров отметил, что все больше людей забывают в историю и поэтому верят в подобные заявления Каллас.
"Это говорит глава евродипломатии! А вы спрашиваете, есть ли шанс у дипломатии?" - заключил Лавров.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Арктике, заявил Лавров
24 июня, 11:38
 
В миреРоссияКитайЕвропаСергей ЛавровБен ХоджесМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала