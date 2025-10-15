Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, в каких случаях легко жертвуют принципами глобализации - РИА Новости, 15.10.2025
18:24 15.10.2025
Лавров рассказал, в каких случаях легко жертвуют принципами глобализации
россия, иран, сергей лавров
Россия, Иран, Сергей Лавров
Лавров рассказал, в каких случаях легко жертвуют принципами глобализации

Лавров: принципами глобализации легко жертвуют, если нужно убрать конкурента

Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Принципами глобализации могут легко пожертвовать, если нужно убрать конкурента, как Запад поступил с Россией и Ираном, когда арестовывал золотовалютные резервы и потом шантажировал ими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Принципы глобализации легко приносятся в жертву, если нужно убрать конкурента. Так они поступили с нами, с тем же Ираном и с другими странами, чьи золотовалютные резервы арестовывались и потом становились предметом шантажа и давления. Неприкосновенность собственности просто в одночасье была сметена как неприкосновенный принцип", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Он также отметил, что многополярность не появится за одну ночь, это по-настоящему длительная эпоха, как до этого была колониальная эпоха, как была эпоха деколонизации.
"Честной конкуренции не существует. Сейчас ведутся тарифные войны, даже независимо от санкций", - подчеркнул глава МИД РФ.
МИД России ответил на слова Макрона о высокой цене отказа от переговоров
РоссияИранСергей Лавров
 
 
