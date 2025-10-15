https://ria.ru/20251015/lavrov-2048459170.html
Лавров рассказал, в каких случаях легко жертвуют принципами глобализации
Лавров рассказал, в каких случаях легко жертвуют принципами глобализации - РИА Новости, 15.10.2025
Лавров рассказал, в каких случаях легко жертвуют принципами глобализации
Принципами глобализации могут легко пожертвовать, если нужно убрать конкурента, как Запад поступил с Россией и Ираном, когда арестовывал золотовалютные резервы... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:24:00+03:00
2025-10-15T18:24:00+03:00
2025-10-15T18:24:00+03:00
россия
иран
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155087/16/1550871604_0:0:2722:1531_1920x0_80_0_0_df8e09f942ba9c78c47da1e2650b7623.jpg
https://ria.ru/20251015/makron-2048365177.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155087/16/1550871604_0:0:2722:2043_1920x0_80_0_0_0a32c06405744acc23e4c888fdc4cb57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, сергей лавров
Россия, Иран, Сергей Лавров
Лавров рассказал, в каких случаях легко жертвуют принципами глобализации
Лавров: принципами глобализации легко жертвуют, если нужно убрать конкурента
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Принципами глобализации могут легко пожертвовать, если нужно убрать конкурента, как Запад поступил с Россией и Ираном, когда арестовывал золотовалютные резервы и потом шантажировал ими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Принципы глобализации легко приносятся в жертву, если нужно убрать конкурента. Так они поступили с нами, с тем же Ираном
и с другими странами, чьи золотовалютные резервы арестовывались и потом становились предметом шантажа и давления. Неприкосновенность собственности просто в одночасье была сметена как неприкосновенный принцип", - сказал Лавров
в интервью газете "Коммерсант".
Он также отметил, что многополярность не появится за одну ночь, это по-настоящему длительная эпоха, как до этого была колониальная эпоха, как была эпоха деколонизации.
"Честной конкуренции не существует. Сейчас ведутся тарифные войны, даже независимо от санкций", - подчеркнул глава МИД РФ.