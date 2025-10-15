Лавров рассказал, в каких случаях легко жертвуют принципами глобализации

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Принципами глобализации могут легко пожертвовать, если нужно убрать конкурента, как Запад поступил с Россией и Ираном, когда арестовывал золотовалютные резервы и потом шантажировал ими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Принципы глобализации легко приносятся в жертву, если нужно убрать конкурента. Так они поступили с нами, с тем же Ираном и с другими странами, чьи золотовалютные резервы арестовывались и потом становились предметом шантажа и давления. Неприкосновенность собственности просто в одночасье была сметена как неприкосновенный принцип", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Он также отметил, что многополярность не появится за одну ночь, это по-настоящему длительная эпоха, как до этого была колониальная эпоха, как была эпоха деколонизации.