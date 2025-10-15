Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал ситуацию с долларом - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/lavrov-2048458963.html
Лавров прокомментировал ситуацию с долларом
Лавров прокомментировал ситуацию с долларом - РИА Новости, 15.10.2025
Лавров прокомментировал ситуацию с долларом
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока трудно сказать, что будет с долларом, ведь, будучи в Белом доме, президент США Дональд Трамп пока не предпринял... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:23:00+03:00
2025-10-15T18:23:00+03:00
в мире
россия
сша
бразилия
сергей лавров
дональд трамп
брикс
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/52/1363275277_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_9d96f2cc715af4e745d7a5a20f6b4290.jpg
https://ria.ru/20251014/mvf-2048213936.html
россия
сша
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/52/1363275277_365:0:2945:1935_1920x0_80_0_0_c43ea3cdefd42bb6bee6908881ae5ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, бразилия, сергей лавров, дональд трамп, брикс, шос, селак
В мире, Россия, США, Бразилия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, БРИКС, ШОС, СЕЛАК
Лавров прокомментировал ситуацию с долларом

Лавров заявил, что Трамп пока не восстановил доверие к доллару

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Доллары США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока трудно сказать, что будет с долларом, ведь, будучи в Белом доме, президент США Дональд Трамп пока не предпринял шаги, чтобы восстановить доверие к этой валюте.
«
"Трудно сказать, что сейчас будет с долларом. Дональд Трамп, будучи в Белом доме, пока еще не предпринял шаги, чтобы восстановить доверие к доллару. Процессы "ухода" от доллара продолжаются в БРИКС, ШОС, СЕЛАК. Президент Бразилии Луис (Инасиу) Лула да Силва активно выступает за создание альтернативных платежных платформ. Повторю, что по нашей инициативе работа по их формированию и созданию "перестраховочных" компаний уже идет в БРИКС", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
МВФ оценил влияние американских пошлин на мировую экономику
14 октября, 16:23
 
В миреРоссияСШАБразилияСергей ЛавровДональд ТрампБРИКСШОССЕЛАК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала