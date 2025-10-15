Лавров прокомментировал ситуацию с долларом

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока трудно сказать, что будет с долларом, ведь, будучи в Белом доме, президент США Дональд Трамп пока не предпринял шаги, чтобы восстановить доверие к этой валюте.