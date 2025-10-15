Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал не увязывать заявления Трампа по Tomahawk и саммит на Аляске - РИА Новости, 15.10.2025
18:21 15.10.2025
Лавров призвал не увязывать заявления Трампа по Tomahawk и саммит на Аляске
Заявления президента США Дональда Трампа касательно поставок ракет Tomahawk на Украину никак не затрагивают то, что американский лидер и президент России... РИА Новости, 15.10.2025
Лавров призвал не увязывать заявления Трампа по Tomahawk и саммит на Аляске

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа касательно поставок ракет Tomahawk на Украину никак не затрагивают то, что американский лидер и президент России Владимир Путин обсуждали на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Никакие его заявления про Tomahawk никак не затрагивают того, что концептуально обсуждалось на Аляске. Я бы даже так сказал, концептуально-практически", - заявил он в интервью газете "Коммерсант".
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих крылатых ракет нанесет ущерб отношениям России и США. Он уточнял, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Песков рассказал, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа
13 октября, 12:43
 
