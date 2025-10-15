https://ria.ru/20251015/lavrov-2048458232.html
Лавров призвал не увязывать заявления Трампа по Tomahawk и саммит на Аляске
Лавров призвал не увязывать заявления Трампа по Tomahawk и саммит на Аляске
Заявления президента США Дональда Трампа касательно поставок ракет Tomahawk на Украину никак не затрагивают то, что американский лидер и президент России... РИА Новости, 15.10.2025
Лавров призвал не увязывать заявления Трампа по Tomahawk и саммит на Аляске
