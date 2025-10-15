Лавров: Россия запросила у США комментарий о передаче разведданных Украине

«

"Они видят в этом позитив. Наверное, до конца не раскрывают нам анализ, который они проводят. Проскакивает обеспокоенность в виде "утечек", что они сейчас "замрут" на год вместе с русскими, в то время как Китай "небывалыми темпами" наращивает свой арсенал. И тогда, мол, они могут оказаться в истории, когда у Китая с Россией будет гораздо больше, чем у них".