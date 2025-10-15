https://ria.ru/20251015/lavrov-2048456027.html
Лавров: Россия запросила у США комментарий о передаче разведданных Украине
Лавров: Россия запросила у США комментарий о передаче разведданных Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Лавров: Россия запросила у США комментарий о передаче разведданных Украине
Россия попросила США прокомментировать информацию о предоставлении разведданных Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:14:00+03:00
2025-10-15T18:14:00+03:00
2025-10-15T19:46:00+03:00
сергей лавров
украина
россия
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047192378.html
https://ria.ru/20251010/tramp-2047293442.html
https://ria.ru/20250929/ssha-2044962176.html
https://ria.ru/20251008/tramp-2046909724.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, украина, россия, в мире, сша
Сергей Лавров, Украина, Россия, В мире, США
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия попросила США прокомментировать информацию о предоставлении разведданных Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«
"Много пишут, и далеко не все из таких "ударов в колокол" подтверждаются. Но, конечно, мы на это обратили внимание. Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения Financial Times", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".
На прошлой неделе газета писала, что США уже несколько месяцев помогают ВСУ бить по российским энергетическим объектам.
Лавров уточнил, что ответ от американской стороны еще не поступил.
Дипломат также высказался о возможных поставках Украине ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что это нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США.
«
"Мы не запрашивали встречу, чтобы убеждать администрацию США в том, что это очень опасный шаг. Исходим из того, что там сидят умные и опытные люди, которые сами все прекрасно понимают, поскольку это переведет ситуацию в совершенно другую плоскость. Никто из знающих людей не отрицает, что управлять такими системами могут только военнослужащие страны-производителя".
Сергей Лавров
глава МИД России
Лавров добавил, что заявления президента США Дональда Трампа о поставках Tomahawk никак не затрагивают то, что он обсуждал с Владимиром Путиным на Аляске. Как отметил дипломат, российский президент привез в Анкоридж ответ на предложения спецпосланника Стива Уиткоффа, которые отражают понимание первопричин конфликта на Украине и нацелены на их устранение.
Другой спецпосланник Трампа Кит Келлог, по словам Лаврова, наоборот, призывает "законопатить" украинский кризис и загнать вглубь.
Министр также подчеркнул, что Россия ждет реакции на предложения по модернизации стамбульского процесса. Он рассказал, что Киев жаловался на две вещи: российские переговорщики якобы не обладают необходимыми полномочиями из-за "низкого уровня" и занимаются только гуманитарными вопросами.
«
"Реагируя на это, идя навстречу их озабоченности, мы предложили, во-первых, существенно повысить уровень руководителей делегаций. Во-вторых, чтобы под их руководством были три группы — не только гуманитарная, которая в любом случае занимается важными делами, но и военная, и политическая. То есть мы в духе доброй воли отреагировали на своеобразную критику со стороны украинских переговорщиков. Предложили им в ответ действия, которые с учетом этой критики должны были внести какие-то улучшения в переговорный процесс".
Сергей Лавров
глава МИД России
Кроме того, Москва рассчитывает получить от Вашингтона ответ на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях до его истечения.
«
"Они видят в этом позитив. Наверное, до конца не раскрывают нам анализ, который они проводят. Проскакивает обеспокоенность в виде "утечек", что они сейчас "замрут" на год вместе с русскими, в то время как Китай "небывалыми темпами" наращивает свой арсенал. И тогда, мол, они могут оказаться в истории, когда у Китая с Россией будет гораздо больше, чем у них".
Сергей Лавров
глава МИД России
Владимир Путин 22 сентября объявил о готовности придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если США ответят взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го.
На прошлой неделе Трамп
заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине
, но хочет понять, как Киев
намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Путин
назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы
станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России
и США
, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.