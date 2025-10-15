Рейтинг@Mail.ru
18:13 15.10.2025
Лавров оценил роль супруги Трамп в урегулировании украинского конфликта

Лавров заявил, что жена Трампа играет полезную роль в урегулировании на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinМелания Трамп
Мелания Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Супруга президента США Мелания Трамп играет полезную роль в урегулировании украинского конфликта, в частности, в вопросах возвращения детей в семьи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Очень полезную роль играет супруга президента СШАМелания Трамп, в частности, в вопросах возвращения детей в семьи... Так же, как и ее супруг и его команда "вгрызались" в понимание первопричин всего конфликта, так и Мелания Трамп уделила существенное внимание тому, чтобы понять, что на самом деле происходит с этими детьми. Ведь степень вранья вокруг этого вопроса зашкаливает", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В США раскрыли содержание письма жены Трампа Путину
17 августа, 00:55
 
