Лавров в Москве проведет переговоры с главой МИД Марокко

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, королевства Марокко Насером Буритой 16 октября в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.