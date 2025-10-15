https://ria.ru/20251015/lavrov-2048348206.html
Лавров в Москве проведет переговоры с главой МИД Марокко
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом,... РИА Новости, 15.10.2025
Лавров в Москве проведет переговоры с главой МИД Марокко
Лавров в четверг в Москве проведет переговоры с главой МИД Марокко