Госдума призвала проработать ответные меры на высылку россиян из Латвии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли В Госдуму внесли проект о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении россиян.

На прошлой неделе издание Politico сообщило, что местные власти потребовали от 841 человека покинуть страну до 13 октября, так как они не смогли подтвердить знание латышского языка и вовремя не предоставили документы о продлении своего вида на жительство.

"Факты вопиющего нарушения фундаментальных прав и свобод русскоязычного населения <...> не будут оставлены без внимания, а депортируемым гражданам <...> предоставят все необходимые меры поддержки на исторической родине", — говорится в материале.

Парламентарии рекомендовали правительству проработать ответные действия, в том числе экономического характера. Кроме того, они предложили предусмотреть финансирование расходов на прием, размещение, социальное обеспечение и адаптацию переселенных граждан, а также ввести "карту российского соотечественника".

"Депутаты Государственной думы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства и объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека, любыми формами шовинизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", — сказано в заявлении.

Проект документа направят в ООН и парламенты различных государств.

Правительство Латвии в августе 2022 года решило продлевать временный вид на жительство гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный — выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2.