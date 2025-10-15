Рейтинг@Mail.ru
Госдума призвала проработать ответные меры на высылку россиян из Латвии
16:14 15.10.2025 (обновлено: 17:15 15.10.2025)
Госдума призвала проработать ответные меры на высылку россиян из Латвии
Госдума призвала проработать ответные меры на высылку россиян из Латвии
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли проект о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении россиян.

На прошлой неделе издание Politico сообщило, что местные власти потребовали от 841 человека покинуть страну до 13 октября, так как они не смогли подтвердить знание латышского языка и вовремя не предоставили документы о продлении своего вида на жительство.

"Факты вопиющего нарушения фундаментальных прав и свобод русскоязычного населения <...> не будут оставлены без внимания, а депортируемым гражданам <...> предоставят все необходимые меры поддержки на исторической родине", — говорится в материале.
Парламентарии рекомендовали правительству проработать ответные действия, в том числе экономического характера. Кроме того, они предложили предусмотреть финансирование расходов на прием, размещение, социальное обеспечение и адаптацию переселенных граждан, а также ввести "карту российского соотечественника".
Россиянам рассказали, что делать в случае угрозы депортации из Латвии
13 октября, 18:14
Россиянам рассказали, что делать в случае угрозы депортации из Латвии
13 октября, 18:14
"Депутаты Государственной думы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства и объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека, любыми формами шовинизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", — сказано в заявлении.
Проект документа направят в ООН и парламенты различных государств.
Правительство Латвии в августе 2022 года решило продлевать временный вид на жительство гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный — выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. При этом действует только один государственный язык — латышский, русскому присвоен статус иностранного.
Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией
Вчера, 14:55
Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией
Вчера, 14:55
 
