Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией
Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 15.10.2025
Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией
15.10.2025

Латвия ввела платную систему электронной очереди для пересечения своей границы из России и Белоруссии, сообщается на официальной интернет-странице системы ERRS.
Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией
Латвия сделала пересечение границы с Россией и Белоруссией платным
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Латвия ввела платную систему электронной очереди для пересечения своей границы из России и Белоруссии, сообщается на официальной интернет-странице системы ERRS
.
"В целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей транспортных средств на восточной границе Латвии с 15 октября 2025 года пересечь латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы в "Гребнево", "Терехово" и "Патерниеки" можно будет только по предварительной регистрации в системе электронной очереди", — утверждается в публикации.
Стоимость бронирования для одного автомобиля составит 9,3 евро.
В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что сделало получение шенгенских виз более длительным, сложным и дорогим. Кроме того, соседним государствам разрешили ограничивать въезд россиян на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Норвегия закрыли границы для российских туристов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия проявлением неонацизма и расизма со стороны ЕС. По ее мнению, запретительные меры, нарушающие фундаментальные международно-правовые нормы, — это попытка отыграться на всех россиянах на фоне "фиаско санкционной политики" Евросоюза.