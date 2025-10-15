Рейтинг@Mail.ru
Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 15.10.2025
14:55 15.10.2025 (обновлено: 15:34 15.10.2025)
Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией
Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 15.10.2025
Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией
Латвия ввела платную систему электронной очереди для пересечения своей границы из России и Белоруссии, сообщается на официальной интернет-странице системы ERRS. РИА Новости, 15.10.2025
в мире, латвия, россия, белоруссия
В мире, Латвия, Россия, Белоруссия
Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией

Латвия сделала пересечение границы с Россией и Белоруссией платным

CC BY-SA 3.0 / W0zny / КПП "Бурачки" на российско-латвийской границе
КПП Бурачки на российско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
CC BY-SA 3.0 / W0zny /
КПП "Бурачки" на российско-латвийской границе. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Латвия ввела платную систему электронной очереди для пересечения своей границы из России и Белоруссии, сообщается на официальной интернет-странице системы ERRS.
"В целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей транспортных средств на восточной границе Латвии с 15 октября 2025 года пересечь латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы в "Гребнево", "Терехово" и "Патерниеки" можно будет только по предварительной регистрации в системе электронной очереди", — утверждается в публикации.
Стоимость бронирования для одного автомобиля составит 9,3 евро.

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что сделало получение шенгенских виз более длительным, сложным и дорогим. Кроме того, соседним государствам разрешили ограничивать въезд россиян на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Норвегия закрыли границы для российских туристов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия проявлением неонацизма и расизма со стороны ЕС. По ее мнению, запретительные меры, нарушающие фундаментальные международно-правовые нормы, — это попытка отыграться на всех россиянах на фоне "фиаско санкционной политики" Евросоюза.
Полицейские и участники мероприятия у памятника Свободы в Риге, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Война Латвии с российскими пенсионерами: "Не знаешь язык — вон из страны"
В миреЛатвияРоссияБелоруссия
 
 
