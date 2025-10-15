Латвия ввела плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией

"В целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей транспортных средств на восточной границе Латвии с 15 октября 2025 года пересечь латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы в "Гребнево", "Терехово" и "Патерниеки" можно будет только по предварительной регистрации в системе электронной очереди", — утверждается в публикации.