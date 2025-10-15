https://ria.ru/20251015/lapina-2048456372.html
Модельную библиотеку открыли в Новороссийске по нацпроекту
Модельную библиотеку открыли в Новороссийске по нацпроекту - РИА Новости, 15.10.2025
Модельную библиотеку открыли в Новороссийске по нацпроекту
Модельную библиотеку открыли в Новороссийске по нацпроекту, на модернизацию и капремонт учреждения направлено свыше 15 миллионов рублей, в открытии приняла... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:16:00+03:00
2025-10-15T18:16:00+03:00
2025-10-15T18:16:00+03:00
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
россия
новороссийск
краснодарский край
россия
Модельную библиотеку открыли в Новороссийске по нацпроекту
Лапина: в Новороссийске открыли модельную библиотеку по нацпроекту
КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Модельную библиотеку открыли в Новороссийске по нацпроекту, на модернизацию и капремонт учреждения направлено свыше 15 миллионов рублей, в открытии приняла участие и.о. министра культуры Краснодарского края Виктория Лапина, сообщает пресс-служба краевой администрации.
"В Новороссийске открыли модельную библиотеку. Учреждение обновили по новому стандарту в рамках нацпроекта "Семья"… На модернизацию библиотеки выделили свыше 8 миллионов рублей, и еще 7 миллионов - на капитальный ремонт. Учреждение является одним из самых крупных в городе-герое, его посещают свыше 4 тысяч читателей", - говорится в сообщении.
Обновленное учреждение оснащено новым оборудованием и мультимедийными устройствами, и, кроме того, условиями для людей с инвалидностью, отметили в пресс-службе краевой администрации.
"Более 48 тысяч книг, свободный доступ в интернет, мультимедийные возможности, и самое главное - теплая атмосфера для общения и уважение к каждому посетителю. Здесь комфортно и молодежи, и старшему поколению, людям с ограниченными возможностями здоровья. Такие перемены – это шаг вперед не только для библиотеки, но и для всей культурной жизни Новороссийска", - сказала на открытии Лапина, ее слова приводит пресс-служба.
Как отметили в пресс-службе, в Краснодарском крае создана сеть библиотек, которая является одной из лучших в России. Модельных в ней уже 19.
"До конца года еще одну такую библиотеку откроют в Туапсе, а в 2026-м обновления затронут еще три учреждения. За самое большое количество детских модельных библиотек, созданных в рамках завершившегося нацпроекта "Культура", регион удостоен награды Минкультуры РФ", - заключили в пресс-службе.