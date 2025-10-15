Рейтинг@Mail.ru
На западе Москвы курьер на электровелосипеде сбил ребенка - РИА Новости, 15.10.2025
23:44 15.10.2025
На западе Москвы курьер на электровелосипеде сбил ребенка
На западе Москвы курьер на электровелосипеде сбил ребенка - РИА Новости, 15.10.2025
На западе Москвы курьер на электровелосипеде сбил ребенка
Мужчина на электровелосипеде сбил девочку на западе Москвы, ее госпитализировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице. РИА Новости, 15.10.2025
москва
На западе Москвы курьер на электровелосипеде сбил ребенка

В Москве сотрудник службы доставки на электровелосипеде сбил 12-летнюю девочку

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мужчина на электровелосипеде сбил девочку на западе Москвы, ее госпитализировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в среду около 19.00 на улице Столетова.
«
"По предварительным данным, гражданин, управляя электровелосипедом, совершил наезд на несовершеннолетнюю", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что пострадавшую девочку доставили в больницу.
Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры, 12-летнюю девочку сбил сотрудник службы доставки.
Прокуратура западного административного округа устанавливает все обстоятельства происшествия, а также контролирует ход и результаты проверки по данному факту.
