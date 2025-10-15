На западе Москвы курьер на электровелосипеде сбил ребенка

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мужчина на электровелосипеде сбил девочку на западе Москвы, ее госпитализировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в среду около 19.00 на улице Столетова.

« "По предварительным данным, гражданин, управляя электровелосипедом, совершил наезд на несовершеннолетнюю", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что пострадавшую девочку доставили в больницу.

Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры, 12-летнюю девочку сбил сотрудник службы доставки.