В Крыму выявили ячейку, распространявшую идеи о всемирном халифате
В Крыму выявили ячейку, распространявшую идеи о всемирном халифате
В Крыму выявили женскую террористическую ячейку, распространявшую идеи о создании всемирного халифата, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 15.10.2025
Задержание террористической организации, распространявшей идеи о создании всемирного халифата
ФСБ показало кадры с задержанием женской ячейки террористической организации, распространявшей среди мусульман идеи о создании всемирного халифата.
В Крыму выявили ячейку, распространявшую идеи о всемирном халифате
