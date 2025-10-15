Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выявили ячейку, распространявшую идеи о всемирном халифате
17:00 15.10.2025 (обновлено: 18:14 15.10.2025)
В Крыму выявили ячейку, распространявшую идеи о всемирном халифате
В Крыму выявили женскую террористическую ячейку, распространявшую идеи о создании всемирного халифата, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 15.10.2025
2025
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Крыму выявили женскую террористическую ячейку, распространявшую идеи о создании всемирного халифата, сообщили в ЦОС ФСБ.
«

"На территории полуострова функционеры терструктуры распространяли в среде крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников", — говорится в публикации.

Ячейка состояла из четырех граждан России, силовики их задержали. В местах проживания фигурантов изъяли запрещенную пропагандистскую литературу, а также средства связи и электронные устройства для террористической деятельности.
Возбуждены уголовные дела по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ней. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Красноярске студента осудили за создание ячейки, оправдывающей терроризм
19 августа, 10:41
 
РоссияРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
