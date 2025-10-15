"Томагавки" спровоцируют новый уровень эскалации, считает Константинов

"Россия сформировала свои позиции, готова к переговорам. Но Зеленский от них уклоняется. Ему переговорная группа не нужна. Для него куда важнее пиар, возможность занять эфир, работа на публику. Западные политики, в свою очередь, хотят получить такой мир, который не считался бы их поражением, а не мир как таковой. Украинцы, как и Украина им не нужны. Все неоднозначно", - сказал глава парламента.