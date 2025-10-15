Рейтинг@Mail.ru
08:27 15.10.2025
"Томагавки" спровоцируют новый уровень эскалации, считает Константинов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Владимир Константинов
Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Передача Украине крылатых ракет Tomahawk приведет к другому уровню эскалации военного конфликта, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. При этом Владимир Зеленский заявил, что надеется на встречу с Трампом в Вашингтоне в пятницу, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
"Tomahawk - это серьезно и опасно. Их передача Украине приведет в новому, совершенно другому уровню эскалации военного конфликта. Все будет другим. Конечно, никто бы этого не хотел", - сказал Константинов.
По его словам, тема с поставками Tomahawk все больше используется как инструмент давления на Россию и шантажа.
"Россия сформировала свои позиции, готова к переговорам. Но Зеленский от них уклоняется. Ему переговорная группа не нужна. Для него куда важнее пиар, возможность занять эфир, работа на публику. Западные политики, в свою очередь, хотят получить такой мир, который не считался бы их поражением, а не мир как таковой. Украинцы, как и Украина им не нужны. Все неоднозначно", - сказал глава парламента.
Ранее в понедельник замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине может кончиться плохо для всех, и прежде всего для самого Трампа. Пуск ракет в случае их поставок Украине будет осуществлять не Киев, а именно США, отметил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что обращение с такими сложными ракетами, как Tomahawk, потребует участия американских специалистов.
