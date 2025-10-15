https://ria.ru/20251015/kreml-2048374111.html
В Кремле рассказали о прочности российской экономики
В Кремле рассказали о прочности российской экономики - РИА Новости, 15.10.2025
В Кремле рассказали о прочности российской экономики
Российская экономика обладает значительным запасом прочности, чтобы реализовывались все поставленные планы,, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.10.2025
экономика
россия
дмитрий песков
россия
В Кремле рассказали о прочности российской экономики
Песков: экономика России обладает значительным запасом прочности