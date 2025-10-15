Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске женщина выбросила щенков с шестого этажа - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 15.10.2025 (обновлено: 14:45 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/krasnojarsk-2048347269.html
В Красноярске женщина выбросила щенков с шестого этажа
В Красноярске женщина выбросила щенков с шестого этажа - РИА Новости, 15.10.2025
В Красноярске женщина выбросила щенков с шестого этажа
Жительница Красноярска выбросила семерых щенков из окна шестого этажа, сообщила краевая прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T11:31:00+03:00
2025-10-15T14:45:00+03:00
происшествия
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048354047_0:405:960:945_1920x0_80_0_0_7a89b044633055caae238acb1e159cd1.jpg
https://ria.ru/20250401/moskva-2008707244.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048354047_0:225:960:945_1920x0_80_0_0_def8daf168ea3980f2472e62399e2f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске женщина выбросила щенков с шестого этажа

В Красноярске женщина выбросила семерых щенков из окна на шестом этаже

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramЖительница Красноярска выбросила семерых щенков из окна шестого этажа
Жительница Красноярска выбросила семерых щенков из окна шестого этажа - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
Жительница Красноярска выбросила семерых щенков из окна шестого этажа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости. Жительница Красноярска выбросила семерых щенков из окна шестого этажа, сообщила краевая прокуратура в Telegram-канале.
По данным ведомства, в июне в одном из красноярских общежитий собака родила семь щенков. Ее 33-летняя владелица решила, что проще будет избавиться от потомства, чем подыскивать новых хозяев или приют.
«

"Недолго думая, она подошла к окну своей комнаты на шестом этаже и одного за другим выбросила живых щенков на улицу. Она не раскаивалась, а лишь искала для себя наиболее простой способ", — говорится в релизе.

Против женщины возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. По этой статье ей грозит до трех лет лишения свободы. Прокуратура поставила расследование на контроль.
Кот, выброшенный из окна на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Москве мужчине, выбросившему кота из окна, предъявили обвинение
1 апреля, 16:43
 
ПроисшествияКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала