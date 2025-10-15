https://ria.ru/20251015/krasnojarsk-2048347269.html
В Красноярске женщина выбросила щенков с шестого этажа
Жительница Красноярска выбросила семерых щенков из окна шестого этажа, сообщила краевая прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2025
КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости.
Жительница Красноярска выбросила семерых щенков из окна шестого этажа, сообщила краевая прокуратура в Telegram-канале
По данным ведомства, в июне в одном из красноярских общежитий собака родила семь щенков. Ее 33-летняя владелица решила, что проще будет избавиться от потомства, чем подыскивать новых хозяев или приют.
"Недолго думая, она подошла к окну своей комнаты на шестом этаже и одного за другим выбросила живых щенков на улицу. Она не раскаивалась, а лишь искала для себя наиболее простой способ", — говорится в релизе.
Против женщины возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. По этой статье ей грозит до трех лет лишения свободы. Прокуратура поставила расследование на контроль.