МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026-2030 годы.
Он поручил правительству до конца 2025-го принять план мероприятий по реализации концепции и обеспечить ее своевременную корректировку.
Основные положения документа
- Политическое и экономическое давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на структуру миграционных потоков.
- Их динамика относительно стабильна и вернулась к допандемийным значениям.
- Рост числа трудовых мигрантов сохранится до 2030 года, это обусловлено потребностью в иностранных работниках.
- Появление новых вызовов и угроз нацбезопасности России требует совершенствования миграционной политики.
- Она должна быть благоприятной даже для тех, кто покинули страну, если они станут полноправными членами общества.
- Нужно принять меры, повышающие ответственность работодателей в вопросах миграции.
- Должны быть созданы условия для возвращения жителей новых регионов, уехавших во время СВО.
- Миграционная политика должна содействовать переезду в Россию иностранцев, разделяющих ее традиционные духовно-нравственные ценности.
- Она также должна включить механизмы отбора в вузы талантливых иностранцев, но ограничить пребывание безработных мигрантов.
- Результатами реализации этой политики к 2030 году должно стать снижение числа нелегалов и уровня преступности среди иностранцев.
- Задача — помочь мигрантам освоить русский язык, принятые в стране нормы, приобщить к духовно-нравственным ценностям.
- Предусматривается противодействие формированию этнических и полиэтнических анклавов.
- Востребованность низкоквалифицированных иностранных работников зачастую определяется меньшими издержками и низким уровнем организации труда.
