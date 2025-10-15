Рейтинг@Mail.ru
22:38 15.10.2025 (обновлено: 23:30 15.10.2025)
Путин утвердил концепцию миграционной политики
Путин утвердил концепцию миграционной политики
Путин утвердил концепцию миграционной политики

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026-2030 годы.
Он поручил правительству до конца 2025-го принять план мероприятий по реализации концепции и обеспечить ее своевременную корректировку.

Основные положения документа

  • Политическое и экономическое давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на структуру миграционных потоков.
  • Их динамика относительно стабильна и вернулась к допандемийным значениям.
  • Рост числа трудовых мигрантов сохранится до 2030 года, это обусловлено потребностью в иностранных работниках.
  • Появление новых вызовов и угроз нацбезопасности России требует совершенствования миграционной политики.
  • Она должна быть благоприятной даже для тех, кто покинули страну, если они станут полноправными членами общества.
  • Нужно принять меры, повышающие ответственность работодателей в вопросах миграции.
  • Должны быть созданы условия для возвращения жителей новых регионов, уехавших во время СВО.
  • Миграционная политика должна содействовать переезду в Россию иностранцев, разделяющих ее традиционные духовно-нравственные ценности.
  • Она также должна включить механизмы отбора в вузы талантливых иностранцев, но ограничить пребывание безработных мигрантов.
  • Результатами реализации этой политики к 2030 году должно стать снижение числа нелегалов и уровня преступности среди иностранцев.
  • Задача — помочь мигрантам освоить русский язык, принятые в стране нормы, приобщить к духовно-нравственным ценностям.
  • Предусматривается противодействие формированию этнических и полиэтнических анклавов.
  • Востребованность низкоквалифицированных иностранных работников зачастую определяется меньшими издержками и низким уровнем организации труда.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин пообещал обсудить с главой МВД предложения по миграции
