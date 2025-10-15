Рейтинг@Mail.ru
Котяков назвал число участников конкурса "Семья года"
19:55 15.10.2025
Котяков назвал число участников конкурса "Семья года"
Котяков назвал число участников конкурса "Семья года"
За два года 20 тысяч российских семей поучаствовали в конкурсе "Семья года", сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 15.10.2025
россия, антон котяков, общество
Россия, Антон Котяков, Общество
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. За два года 20 тысяч российских семей поучаствовали в конкурсе "Семья года", сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«
"Благодаря тому, что прошлый год был Годом семьи,… мы сильно трансформировали конкурс. И сегодня мы видим, что конкурс стал более популярным среди наших участников. За последние два года в конкурсе приняло участие 20 тысяч семей", - сказал Котяков на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса "Семья года".
По данным Минтруда, в 2025 году в "Семье года" приняли участие почти 11 тысяч семей, победителями стали 89. Дипломы победителей вручаются в шести номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества".
"Мне очень приятно, что у нас достаточно обширная география мероприятия, и мы сегодня видим с вами в зале много семей, много детей, счастливых лиц, улыбок, смеха. Все это является лицом нашего конкурса и действительно позволяет нам насытиться атмосферой теплоты, любви и заботы друг о друге", - добавил министр.
Семья - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Министр труда призвал преломить демографическую ситуацию в России
25 октября 2024, 11:14
 
