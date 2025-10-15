Котяков назвал число участников конкурса "Семья года"

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. За два года 20 тысяч российских семей поучаствовали в конкурсе "Семья года", сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По данным Минтруда, в 2025 году в "Семье года" приняли участие почти 11 тысяч семей, победителями стали 89. Дипломы победителей вручаются в шести номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества".

"Мне очень приятно, что у нас достаточно обширная география мероприятия, и мы сегодня видим с вами в зале много семей, много детей, счастливых лиц, улыбок, смеха. Все это является лицом нашего конкурса и действительно позволяет нам насытиться атмосферой теплоты, любви и заботы друг о друге", - добавил министр.