https://ria.ru/20251015/konkurs-2048476736.html
Котяков назвал число участников конкурса "Семья года"
Котяков назвал число участников конкурса "Семья года" - РИА Новости, 15.10.2025
Котяков назвал число участников конкурса "Семья года"
За два года 20 тысяч российских семей поучаствовали в конкурсе "Семья года", сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T19:55:00+03:00
2025-10-15T19:55:00+03:00
2025-10-15T19:55:00+03:00
россия
антон котяков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102948/14/1029481487_0:446:3750:2555_1920x0_80_0_0_ab03d983954998e77e4a1cead2184773.jpg
https://ria.ru/20241025/mintrud-1979994371.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102948/14/1029481487_0:94:3750:2907_1920x0_80_0_0_27c0686e28761be17f5d45e1da23742a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, общество
Россия, Антон Котяков, Общество
Котяков назвал число участников конкурса "Семья года"
Котяков: за 2 года в конкурсе "Семья года" поучаствовали 20 тыс российских семей
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. За два года 20 тысяч российских семей поучаствовали в конкурсе "Семья года", сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«
"Благодаря тому, что прошлый год был Годом семьи,… мы сильно трансформировали конкурс. И сегодня мы видим, что конкурс стал более популярным среди наших участников. За последние два года в конкурсе приняло участие 20 тысяч семей", - сказал Котяков
на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса "Семья года".
По данным Минтруда, в 2025 году в "Семье года" приняли участие почти 11 тысяч семей, победителями стали 89. Дипломы победителей вручаются в шести номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества".
"Мне очень приятно, что у нас достаточно обширная география мероприятия, и мы сегодня видим с вами в зале много семей, много детей, счастливых лиц, улыбок, смеха. Все это является лицом нашего конкурса и действительно позволяет нам насытиться атмосферой теплоты, любви и заботы друг о друге", - добавил министр.