Конкурс грантов для аграриев стартовал в Красноярском крае
13:07 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/konkurs-2048372136.html
Конкурс грантов для аграриев стартовал в Красноярском крае
Конкурс грантов "Наш фермер" начал работу в Красноярском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:07:00+03:00
2025-10-15T13:07:00+03:00
Конкурс грантов для аграриев стартовал в Красноярском крае

Конкурс грантов "Наш фермер" стартовал в Красноярском крае

Удобрение
Удобрение
© iStock.com / Boyloso
Удобрение. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Конкурс грантов "Наш фермер" начал работу в Красноярском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.
Победители смогут рассчитывать на сумму до 8 миллионов рублей. Прием документов пройдет до 9 ноября.
Фонд поддержки МП Хабаровского края назвал отрасли-лидеры по заимствованию
Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировали хозяйство на селе за год до участия в отборе или в год проведения конкурса. Также на поддержку могут рассчитывать начинающие фермеры, за 30 дней после успешного прохождения отбора они должны открыть ИП. По условиям конкурса в проект нужно вложить не менее 10% собственных средств, остальные затраты возмещает бюджет края.
"В этом году отбор пройдут минимум 15 соискателей. На программу предусмотрено 120 миллионов рублей. Это инициативная мера поддержки развития малых форм хозяйствования, в крае реализуется третий год подряд", – сказал министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев, его слова приводит пресс-служба.
Комиссия оценит наличие у участника отбора среднего профессионального или высшего образования по направлениям "Сельское хозяйство" или дополнительного профобразования, в том числе в рамках проекта "Школа фермера". Дополнительные баллы на конкурсе могут заработать участники специальной военной операции. Кроме того, они смогут потратить грант на покупку участков из земель сельхозназначения.
Господдержка предусмотрена на строительство сельхозпомещений, разработку проектно-сметной документации, подключение объектов к инженерным сетям, покупку сельхозживотных (крупный и мелкий рогатый скот), птицы, техники и оборудования, семян овощей и картофеля, минеральных удобрений и средств защиты растений. На освоение гранта дается один год.
Победителям конкурса нужно создать постоянные рабочие места и в течение срока реализации проекта показывать прирост объема производства сельхозпродукции.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
