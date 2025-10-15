Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении МРОТ - РИА Новости, 15.10.2025
09:30 15.10.2025
Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении МРОТ
Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении МРОТ - РИА Новости, 15.10.2025
Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении МРОТ
Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) РИА Новости, 15.10.2025
общество
россия
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://ria.ru/20251014/mrot-2048205149.html
россия
общество, россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Комитет Госдумы поддержал проект об увеличении МРОТ

Комитет Госдумы одобрил проект об установлении МРОТ в 27 093 рубля

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников.
В сопроводительных документах к проекту отмечается, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Уточняется, что медианная зарплата за 2024 год по данным Росстата составляет 56 443 рубля.
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента
14 октября, 15:48
 
ОбществоРоссияГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
