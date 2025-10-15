Алаудинов презентовал книгу об идеологии спецназа "Ахмат"

Командир пояснил, что книгу назвали "Войско Иисуса (Исы, мир Ему) в битве против войска даджаля-антихриста". Автором стал известный чеченский богослов Магомед Хайтанаев в соавторстве с командиром спецназа Алаудиновым.

"После прочтения этой книги становится ясно, что идеология спецназа "Ахмат" заключается в том, чтобы все верующие в Бога стали на защиту Божественных устоев и семейных ценностей, не взирая на национальность и вероисповедание", - говорится в послесловии к книге.