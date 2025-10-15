Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов презентовал книгу об идеологии спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 15.10.2025
02:14 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/kniga-2048291251.html
Алаудинов презентовал книгу об идеологии спецназа "Ахмат"
2025-10-15T02:14:00+03:00
2025-10-15T02:14:00+03:00
2025
апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
КУРСК, 15 окт — РИА Новости. Книгу, в которой изложена идеология спецназа "Ахмат", презентовали в подразделении, рассказал РИА Новости командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Мы презентовали книгу, которая по сути своей является документом, в котором изложена идеологическая составляющая спецназа "Ахмат". Кто мы, что мы, почему мы все вместе, для чего мы воюем. Вы знаете, что у нас новый флаг, на котором красуются полумесяц и православный крест", - сказал Алаудинов.
Командир пояснил, что книгу назвали "Войско Иисуса (Исы, мир Ему) в битве против войска даджаля-антихриста". Автором стал известный чеченский богослов Магомед Хайтанаев в соавторстве с командиром спецназа Алаудиновым.
"После прочтения этой книги становится ясно, что идеология спецназа "Ахмат" заключается в том, чтобы все верующие в Бога стали на защиту Божественных устоев и семейных ценностей, не взирая на национальность и вероисповедание", - говорится в послесловии к книге.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кадыров рассказал, почему Алаудинова назначили командиром спецназа "Ахмат"
11 сентября, 04:40
 
