Китай готов к торговой войне с США, заявили в посольстве страны

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Китай готов к торговой войне с США, но не закрывает дверь для переговоров, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Что касается торговых войн, позиция Китая последовательна: если есть драка, мы деремся, если переговоры - дверь открыта", - сказал высокопоставленный дипломат.
По его словам, у США и Китая есть общие интересы и большое пространство для сотрудничества.
Торговый представитель США ранее сообщил о встречах с представителями КНР. Президент США Дональд Трамп заявлял, что верит в нормализацию отношений с Пекином, но не расстроится, если этого не произойдет.
В прошлую пятницу Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.