Рейтинг@Mail.ru
Китай готов к торговой войне с США, заявили в посольстве страны - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/kitay-2048296863.html
Китай готов к торговой войне с США, заявили в посольстве страны
Китай готов к торговой войне с США, заявили в посольстве страны - РИА Новости, 15.10.2025
Китай готов к торговой войне с США, заявили в посольстве страны
Китай готов к торговой войне с США, но не закрывает дверь для переговоров, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T05:07:00+03:00
2025-10-15T05:07:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bda9395f73ef3d32fa4519496ea0de32.jpg
https://ria.ru/20251014/ssha-2048250783.html
https://ria.ru/20251014/tramp-2048277807.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_325eb4aec31d7e210791d63b19a931fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, дональд трамп, скотт бессент
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Китай готов к торговой войне с США, заявили в посольстве страны

Пресс-секретарь Лю Пэнъюй: Китай готов к торговой войне с США

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Китай готов к торговой войне с США, но не закрывает дверь для переговоров, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Что касается торговых войн, позиция Китая последовательна: если есть драка, мы деремся, если переговоры - дверь открыта", - сказал высокопоставленный дипломат.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
США и Китай согласовали встречу лидеров на саммите в Южной Корее
Вчера, 19:10
По его словам, у США и Китая есть общие интересы и большое пространство для сотрудничества.
Торговый представитель США ранее сообщил о встречах с представителями КНР. Президент США Дональд Трамп заявлял, что верит в нормализацию отношений с Пекином, но не расстроится, если этого не произойдет.
В прошлую пятницу Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
США допускают возможность прекращения торговли с Китаем, заявил Трамп
Вчера, 22:44
 
В миреКитайСШАДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала