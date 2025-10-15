Рейтинг@Mail.ru
Вдова Кирка заявила, что он мог бы баллотироваться на пост президента США - РИА Новости, 15.10.2025
05:37 15.10.2025
Вдова Кирка заявила, что он мог бы баллотироваться на пост президента США
Вдова Кирка заявила, что он мог бы баллотироваться на пост президента США - РИА Новости, 15.10.2025
Вдова Кирка заявила, что он мог бы баллотироваться на пост президента США
Вдова американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка Эрика заявила, что тот, вероятно, мог бы баллотироваться на пост президента США. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
сша
чарли кирк
дональд трамп
в мире, сша, чарли кирк, дональд трамп
В мире, США, Чарли Кирк, Дональд Трамп
Вдова Кирка заявила, что он мог бы баллотироваться на пост президента США

Эрика Кирк: Чарли Кирк мог бы баллотироваться на пост президента США

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вдова американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка Эрика заявила, что тот, вероятно, мог бы баллотироваться на пост президента США.
Ранее президент США Дональд Трамп посмертно наградил своего соратника, консервативного активиста Чарли Кирка президентской медалью.
"Если бы настал подходящий момент, он, вероятно, баллотировался бы в президенты, но не из-за амбиций. Он сделал бы это только в том случае, если бы считал, что это необходимо его стране", - заявила Эрика Кирк, трансляцию церемонии награждения вела служба телевещания PBS.
Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались двое детей.
Трамп ранее говорил, что подумает над тем, чтобы назвать в честь Кирка небольшую локацию в Белом доме.
