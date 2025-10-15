Вдова Кирка заявила, что он мог бы баллотироваться на пост президента США

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вдова американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка Эрика заявила, что тот, вероятно, мог бы баллотироваться на пост президента США.

Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались двое детей.