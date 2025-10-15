В США аннулировали визы шести иностранцев, радовавшихся убийству Кирка

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Государственный департамент США аннулировал визы уже как минимум шести иностранцев, которые "праздновали" в соцсетях убийство консервативного активиста Чарли Кирка.
"Соединенные Штаты не обязаны принимать иностранцев, которые желают смерти американцам. Государственный департамент продолжает выявлять владельцев виз, которые праздновали гнусное убийство Чарли Кирка", - говорится в заявлении госдепа, опубликованном в соцсети Х.
Ранее заместитель госсекретаря Кристофер Ландау заявил, что иностранным гражданам, поддерживающим насилие и ненависть, "не рады в США". Он обратился с просьбой сообщать о заграничных комментариях, которые оправдывают совершение преступлений или выражают враждебность по отношению к американцам, чтобы госдеп имел возможность оперативно реагировать и "защищать американский народ".
В Пентагоне также провели внутреннее расследование в отношении почти 300 сотрудников ведомства на предмет онлайн-критики высказываний Кирка.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
