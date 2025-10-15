Рейтинг@Mail.ru
В США аннулировали визы шести иностранцев, радовавшихся убийству Кирка
04:19 15.10.2025
В США аннулировали визы шести иностранцев, радовавшихся убийству Кирка
В США аннулировали визы шести иностранцев, радовавшихся убийству Кирка - РИА Новости, 15.10.2025
В США аннулировали визы шести иностранцев, радовавшихся убийству Кирка
Государственный департамент США аннулировал визы уже как минимум шести иностранцев, которые "праздновали" в соцсетях убийство консервативного активиста Чарли... РИА Новости, 15.10.2025
В США аннулировали визы шести иностранцев, радовавшихся убийству Кирка

Госдеп США аннулировал визы шести иностранцев, радовавшихся убийству Кирка

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Государственный департамент США аннулировал визы уже как минимум шести иностранцев, которые "праздновали" в соцсетях убийство консервативного активиста Чарли Кирка.
"Соединенные Штаты не обязаны принимать иностранцев, которые желают смерти американцам. Государственный департамент продолжает выявлять владельцев виз, которые праздновали гнусное убийство Чарли Кирка", - говорится в заявлении госдепа, опубликованном в соцсети Х.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Трамп посмертно наградил Чарли Кирка медалью
00:20
Госдеп привел скриншоты постов шести иностранцев, которые критиковали Кирка и положительно отзывались о его убийстве, в том числе граждан Германии и Аргентины.
Ранее заместитель госсекретаря Кристофер Ландау заявил, что иностранным гражданам, поддерживающим насилие и ненависть, "не рады в США". Он обратился с просьбой сообщать о заграничных комментариях, которые оправдывают совершение преступлений или выражают враждебность по отношению к американцам, чтобы госдеп имел возможность оперативно реагировать и "защищать американский народ".
В Пентагоне также провели внутреннее расследование в отношении почти 300 сотрудников ведомства на предмет онлайн-критики высказываний Кирка.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Левитт и вдова Кирка попали в список влиятельнейших "восходящих звезд"
30 сентября, 18:50
 
США Германия Аргентина В мире Чарли Кирк Дональд Трамп Государственный департамент США Министерство обороны США
 
 
