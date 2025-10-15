https://ria.ru/20251015/kiev-2048490486.html
В Киеве отключили две ТЭЦ
В Киеве отключили две ТЭЦ - РИА Новости, 15.10.2025
В Киеве отключили две ТЭЦ
В Киеве возникла нехватка электроэнергии из-за отключения двух теплоэлектроцентралей, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T21:20:00+03:00
2025-10-15T21:20:00+03:00
2025-10-15T21:55:00+03:00
в мире
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_4d7cdea1010c96d81bfe54aa08d89b05.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_b5e66b0182370104f35bbf3c9595af7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
В Киеве отключили две ТЭЦ
Депутат Рады Кучеренко: Киеву не хватает электроэнергии из-за отключения ТЭЦ
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Киеве возникла нехватка электроэнергии из-за отключения двух теплоэлектроцентралей, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко.
«
"С электричеством полностью все понятно. У нас дефицит мощности, это связано со значительным повреждением. Если в пятницу две киевские ТЭЦ отвалились на ноль, они ноль электрики выдают. Одна — 800 мегаватт, вторая — 540 мегаватт, там 1300 мегаватт отвалились от системы", — сказал он в эфире телеканала "Новости.Live".
Политик добавил, что у Киева
и так есть проблемы с генерацией электроэнергии и требуется подпитка из внешних источников.
Накануне мэр Виталий Кличко
заявил, что зима в столице может быть непростой, и призвал готовиться к возможным трудностям: сделать запасы воды, еды и теплой одежды.
В последнее время в стране все чаще наблюдаются неполадки с электроснабжением. В некоторых городах и регионах вводят аварийные отключения света или подают электричество по графику.