В Киеве отключили две ТЭЦ
21:20 15.10.2025 (обновлено: 21:55 15.10.2025)
В Киеве отключили две ТЭЦ
В Киеве возникла нехватка электроэнергии из-за отключения двух теплоэлектроцентралей, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко.
2025
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Киеве возникла нехватка электроэнергии из-за отключения двух теплоэлектроцентралей, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко.
"С электричеством полностью все понятно. У нас дефицит мощности, это связано со значительным повреждением. Если в пятницу две киевские ТЭЦ отвалились на ноль, они ноль электрики выдают. Одна — 800 мегаватт, вторая — 540 мегаватт, там 1300 мегаватт отвалились от системы", — сказал он в эфире телеканала "Новости.Live".

Политик добавил, что у Киева и так есть проблемы с генерацией электроэнергии и требуется подпитка из внешних источников.
Накануне мэр Виталий Кличко заявил, что зима в столице может быть непростой, и призвал готовиться к возможным трудностям: сделать запасы воды, еды и теплой одежды.
В последнее время в стране все чаще наблюдаются неполадки с электроснабжением. В некоторых городах и регионах вводят аварийные отключения света или подают электричество по графику.
