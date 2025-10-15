В Киеве отключили две ТЭЦ

«

"С электричеством полностью все понятно. У нас дефицит мощности, это связано со значительным повреждением. Если в пятницу две киевские ТЭЦ отвалились на ноль, они ноль электрики выдают. Одна — 800 мегаватт, вторая — 540 мегаватт, там 1300 мегаватт отвалились от системы", — сказал он в эфире телеканала "Новости.Live".