В киевском метро снова случился коллапс

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В киевском метро снова случился сбой в работе из-за отключения света в городе, пишет "Фокус".

Накануне местные СМИ также писали о неполадках в Киевском метрополитене из-за частичного отключения электричества.

Последнее время в стране все чаще наблюдаются неполадки с электроснабжением. В некоторых городах и регионах вводят аварийные отключения света или подают электричество по графику.