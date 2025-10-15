https://ria.ru/20251015/kiev-2048481127.html
В киевском метро снова случился коллапс
В киевском метро снова случился коллапс - РИА Новости, 15.10.2025
В киевском метро снова случился коллапс
15.10.2025
В киевском метро снова случился коллапс
В метрополитене Киева снова произошел коллапс после аварийного отключения света
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В киевском метро снова случился сбой в работе из-за отключения света в городе, пишет "Фокус".
«
"В столичном метро коллапс: станции переполнены людьми", — говорится в публикации.
По данным издания, в Киеве
уже заработали генераторы.
Ранее Минэнерго сообщало о введении аварийных отключений электроэнергии по всей Украине
, кроме части Черниговской области
.
Накануне местные СМИ также писали о неполадках в Киевском метрополитене из-за частичного отключения электричества.
Последнее время в стране все чаще наблюдаются неполадки с электроснабжением. В некоторых городах и регионах вводят аварийные отключения света или подают электричество по графику.