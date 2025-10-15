Рейтинг@Mail.ru
В киевском метро снова случился коллапс - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 15.10.2025 (обновлено: 20:57 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/kiev-2048481127.html
В киевском метро снова случился коллапс
В киевском метро снова случился коллапс - РИА Новости, 15.10.2025
В киевском метро снова случился коллапс
В киевском метро снова случился сбой в работе из-за отключения света в городе, пишет "Фокус". РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T20:20:00+03:00
2025-10-15T20:57:00+03:00
в мире
украина
черниговская область
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048479307_0:311:413:543_1920x0_80_0_0_309e7a75bfbdf5fa6c25fea83606a488.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046869745.html
украина
черниговская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048479307_0:272:413:582_1920x0_80_0_0_9269e2028e4e59554376fe641b9aa568.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, черниговская область, киев
В мире, Украина, Черниговская область, Киев
В киевском метро снова случился коллапс

В метрополитене Киева снова произошел коллапс после аварийного отключения света

© СоцсетиАварийное отключение света в метрополитене Киева
Аварийное отключение света в метрополитене Киева - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Соцсети
Аварийное отключение света в метрополитене Киева
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В киевском метро снова случился сбой в работе из-за отключения света в городе, пишет "Фокус".
«
"В столичном метро коллапс: станции переполнены людьми", — говорится в публикации.
По данным издания, в Киеве уже заработали генераторы.
Ранее Минэнерго сообщало о введении аварийных отключений электроэнергии по всей Украине, кроме части Черниговской области.
Накануне местные СМИ также писали о неполадках в Киевском метрополитене из-за частичного отключения электричества.
Последнее время в стране все чаще наблюдаются неполадки с электроснабжением. В некоторых городах и регионах вводят аварийные отключения света или подают электричество по графику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00
 
В миреУкраинаЧерниговская областьКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала