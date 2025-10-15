Власти Киева готовят автобусы для эвакуации жителей

"Фраза о якобы подготовке Киевом эвакуационных автобусов для жителей манипулятивно вырвана из контекста. Киев не готовит автобусы для эвакуации населения. Специалисты автотранспортного предприятия КГГА (киевской государственной городской администрации – ред.), которые работают над ремонтом и переоборудованием транспортных средств по заказу военных, среди прочего работают над проектом переоборудования автобуса под реанимационно-эвакуационные нужды. В частности, для эвакуации тяжело раненых", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горадминистрации.