Власти Киева готовят автобусы для эвакуации жителей
Власти Киева готовят автобусы для эвакуации жителей - РИА Новости, 15.10.2025
Власти Киева готовят автобусы для эвакуации жителей
Власти Киева готовят эвакуационные автобусы для вывоза людей в случае чрезвычайных ситуаций, сообщил глава аппарата городской государственной администрации... РИА Новости, 15.10.2025
Власти Киева готовят автобусы для эвакуации жителей
В администрации Киева сообщили о подготовке автобусов для эвакуации жителей
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Власти Киева готовят эвакуационные автобусы для вывоза людей в случае чрезвычайных ситуаций, сообщил глава аппарата городской государственной администрации Дмитрий Загуменный.
"Сейчас также работаем над проектом эвакуационных автобусов для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций. Есть определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление", - приводит слова Загуменного издание "Страна.ua".
".
Как отмечает издание, ранее многие эксперты допускали проблемы с отоплением и светом в Киеве зимой.
зимой.
При этом позднее в самой киевской городской администрации опровергли данное заявление чиновника.
"Фраза о якобы подготовке Киевом эвакуационных автобусов для жителей манипулятивно вырвана из контекста. Киев не готовит автобусы для эвакуации населения. Специалисты автотранспортного предприятия КГГА (киевской государственной городской администрации – ред.), которые работают над ремонтом и переоборудованием транспортных средств по заказу военных, среди прочего работают над проектом переоборудования автобуса под реанимационно-эвакуационные нужды. В частности, для эвакуации тяжело раненых", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горадминистрации.