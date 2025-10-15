В МИД рассказали, сколько человек сбежали из ВСУ с начала спецоперации

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Около 285 тысяч человек сбежали из рядов Вооруженных сил Украины с начала СВО, киевский режим не знает, как бороться с этим явлением, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Продолжает неуклонно расти число дезертиров из ВСУ . За сентябрь было официально зарегистрировано 19 тысяч человек, даже больше. Суммарно за 2025 год их число составило 162 тысячи человек, а с начала СВО 285 тысяч человек дезертировали из вооруженных сил Украины", - сказала она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.

Представитель российского МИД отметила, что число может быть занижено, так как киевский режим склонен искажать статистические данные, и подчеркнула, что, по оценке наблюдателей, из рядов ВСУ бежали около 1,5 миллиона человек.

"Наблюдатели отмечают, что Банковая не в состоянии переломить ситуацию с дезертирством, не помогают ни заградотряды, ни ужесточение ответственности за дезертирство. Кроме того, ежедневно с территории Украины , пока легально, выезжают около полутора тысяч молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет", - добавила Захарова

Она также заявила, что ни снижение мобилизационного возраста на Украине, ни введение "параллельной армии", которая будет состоять из 16-18-летних парней, не изменит ситуации, так как никто не хочет "добровольно умирать за киевскую хунту".

В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ, с февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.