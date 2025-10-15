Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, сколько человек сбежали из ВСУ с начала спецоперации - РИА Новости, 15.10.2025
13:53 15.10.2025
В МИД рассказали, сколько человек сбежали из ВСУ с начала спецоперации
В МИД рассказали, сколько человек сбежали из ВСУ с начала спецоперации
2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Около 285 тысяч человек сбежали из рядов Вооруженных сил Украины с начала СВО, киевский режим не знает, как бороться с этим явлением, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Продолжает неуклонно расти число дезертиров из ВСУ. За сентябрь было официально зарегистрировано 19 тысяч человек, даже больше. Суммарно за 2025 год их число составило 162 тысячи человек, а с начала СВО 285 тысяч человек дезертировали из вооруженных сил Украины", - сказала она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Представитель российского МИД отметила, что число может быть занижено, так как киевский режим склонен искажать статистические данные, и подчеркнула, что, по оценке наблюдателей, из рядов ВСУ бежали около 1,5 миллиона человек.
"Наблюдатели отмечают, что Банковая не в состоянии переломить ситуацию с дезертирством, не помогают ни заградотряды, ни ужесточение ответственности за дезертирство. Кроме того, ежедневно с территории Украины, пока легально, выезжают около полутора тысяч молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет", - добавила Захарова.
Она также заявила, что ни снижение мобилизационного возраста на Украине, ни введение "параллельной армии", которая будет состоять из 16-18-летних парней, не изменит ситуации, так как никто не хочет "добровольно умирать за киевскую хунту".
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ, с февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.
В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе Скороход сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.
