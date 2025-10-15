Рейтинг@Mail.ru
Киев не скрывает подготовку антироссийских терактов, заявила Захарова - РИА Новости, 15.10.2025
11:42 15.10.2025 (обновлено: 14:45 15.10.2025)
Киев не скрывает подготовку антироссийских терактов, заявила Захарова
Киев не скрывает подготовку антироссийских терактов, заявила Захарова - РИА Новости, 15.10.2025
Киев не скрывает подготовку антироссийских терактов, заявила Захарова
Киев не скрывает подготовку новых терактов с учетом возможных поставок ракет Tomahawk, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 15.10.2025
в мире, киев, россия, америка, владимир зеленский, мария захарова, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, дональд трамп
В мире, Киев, Россия, Америка, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп
Киев не скрывает подготовку антироссийских терактов, заявила Захарова

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Киев не скрывает подготовку новых терактов с учетом возможных поставок ракет Tomahawk, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Об этом 8 октября в своем видеообращении сказал Зеленский, добавив, что утвердил планы неких операций СБУ против России. Очевидно, они были сверстаны с учетом возможного появления у ВСУ американских ракет дальнего действия Tomahawk", — сказала она на брифинге.
По ее мнению, слова главы Еврокомиссии Каи Каллас о поддержке возможной передачи оружия говорят об отсутствии воли к миру на Западе. Сознательно затягивая конфликт, эти страны преследуют свои цели, не задумываясь о неизбежных последствиях, добавила Захарова.

Ситуация с Tomahawk

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
