Киев не скрывает подготовку антироссийских терактов, заявила Захарова

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Киев не скрывает подготовку новых терактов с учетом возможных поставок ракет Tomahawk, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее мнению, слова главы Еврокомиссии Каи Каллас о поддержке возможной передачи оружия говорят об отсутствии воли к миру на Западе. Сознательно затягивая конфликт, эти страны преследуют свои цели, не задумываясь о неизбежных последствиях, добавила Захарова.
Ситуация с Tomahawk
На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
