Киев не скрывает подготовку антироссийских терактов, заявила Захарова

По ее мнению, слова главы Еврокомиссии Каи Каллас о поддержке возможной передачи оружия говорят об отсутствии воли к миру на Западе. Сознательно затягивая конфликт, эти страны преследуют свои цели, не задумываясь о неизбежных последствиях, добавила Захарова.