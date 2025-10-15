https://ria.ru/20251015/khusnullin-2048480639.html
Хуснуллин рассказал о темпах строительства новых дорог
Хуснуллин рассказал о темпах строительства новых дорог - РИА Новости, 15.10.2025
Хуснуллин рассказал о темпах строительства новых дорог
МИНИМУМ 28 ТЫС КМ ДОРОГ ПОСТРОЯТ И ОТРЕМОНТИРУЮТ В 2025 ГОДУ - ХУСНУЛЛИН РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T20:16:00+03:00
2025-10-15T20:16:00+03:00
2025-10-15T20:16:00+03:00
строительство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569803808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3b6bf6341c7c1fd278bd9bfc116eeb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569803808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca5cdfd05481c190d7514e61cf74838.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство
Хуснуллин рассказал о темпах строительства новых дорог
Хуснуллин: в 2025 году построят и отремонтируют минимум 28 тыс км дорог