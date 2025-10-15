Рейтинг@Mail.ru
В Харькове уничтожили цех по производству БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/kharkov-2048301860.html
В Харькове уничтожили цех по производству БПЛА для ВСУ
В Харькове уничтожили цех по производству БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 15.10.2025
В Харькове уничтожили цех по производству БПЛА для ВСУ
Цех по производству беспилотников для ВСУ уничтожен в Харькове, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T06:32:00+03:00
2025-10-15T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994400984_0:57:1072:660_1920x0_80_0_0_2542e109e963fa889186c096bcabea9f.jpg
https://ria.ru/20251015/spetsoperatsiya-2048299815.html
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994400984_60:0:1013:715_1920x0_80_0_0_4c6e8cea901c5128d7e7d1b32b58e7fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины
В Харькове уничтожили цех по производству БПЛА для ВСУ

В Харькове уничтожили цех по производству FPV-дронов для ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные машины в Харькове
Пожарные машины в Харькове - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные машины в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Цех по производству беспилотников для ВСУ уничтожен в Харькове, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Харькове уничтожен цех по производству FPV-дронов для ВСУ. Дроны поставлялись в подразделения БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Разведчик рассказал об уничтожении целей под Северском
05:47
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала